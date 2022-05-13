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    民進黨中市東南區初選 何昆霖、鄭功進、陳雅惠出線

    民進黨中市東南區初選結果出爐。（記者何宗翰攝）

    民進黨中市東南區初選結果出爐。（記者何宗翰攝）

    2022/05/13 12:45

    〔記者何宗翰／台中報導〕民進黨台中市第11選區（東、南區）議員初選民調昨晚進行，5人角逐3席競爭激烈，民進黨中央黨部今天上午公布民調結果，現任市議員何敏誠交棒兒子何昆霖拿下第一，獲得29.01％，上屆最高票鄭功進緊追在後，獲得28.61%，邱素貞交棒女兒陳雅惠，獲18.03％，多次參選的翁俊楠、新人吳文豪則殿後，將由鄭功進、陳雅惠、何昆霖獲得提名。

    東區、南區為議員第11選區，選舉人口約17萬，隨著鐵路高架化、建國市場遷建、天外天劇場拆除、大智路打通，過去印象中的後火車站從地貌上開始有了極大改變，帝國糖廠園區、緊鄰的三井東區購物商城，都帶來轉變、嶄新的氣象，本屆的5席議員中，民進黨籍的何敏誠、邱素貞都將接棒，讓不少素人老將都磨拳擦掌，想趁機搶下一席。

    議員何敏誠在東南區深耕長達29年，將傳承給有英國碩士學歷的兒子何昆霖，他也曾任何敏誠服務處執行長、何春木文教基金會副執行長。

    本屆拿下最高票的議員鄭功進，原本想趁勢由兒子鄭紹頡接棒參選，但評估之後仍決定老帥親征，再戰一屆。

    議員邱素貞則接棒給現任國光里長的女兒陳雅惠，主打「經驗傳承、服務接軌」，過去曾任邱素貞服務處主任，經驗豐富。

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