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    大雨欲來 中市佈2萬沙包、243移動式抽水機

    大雨欲來，水利局加強建佈2萬沙包、243移動式抽水機防汛。（記者蘇孟娟攝）

    大雨欲來，水利局加強建佈2萬沙包、243移動式抽水機防汛。（記者蘇孟娟攝）

    2022/05/13 11:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央氣象局昨天對台中市、彰化縣、南投縣等8縣市發布大雨特報，預估週六、日降雨最為明顯，上午議會都發建設水利業務質詢有議員關切相關防汛準備，台中市水利局長范世億指出，昨日起已備2萬個沙包在各區公所提供民眾索取，另供243部大、中、小型移動式抽水機，也建置300部感測設備在已往淹水熱區監測，也提醒民眾及早因應，包括可清理居家附近小水溝的入水口，以免阻塞導致排水不通淹水。

    包括議員謝明源及賴義鍠上午在議會質詢時關切大雨將至，恐帶來致汛的雨量，市府相關準備情況，范世億指出，目前包括中興、五張犁、后溪底、車籠埤及湖日等5座抽水站輪值人員已進駐待命應變；同時已備妥沙包2萬包、防汛鼎塊665塊、243部（大、中、小型）移動式抽水機，並同步通知區公所進行沙包發放作業。

    范世億指出，已往不少民眾住家附近有小水溝遇大雨淹水，有不少是因水溝入水口被枝葉等雜物阻塞導致排水不通，提醒民眾巡視清除，以免大雨因不利排水淹水。

    此外，范世億指出，另加強智慧防汛已在已往易致災地點，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、抽水站等超過300處建置感測設備，可即時智慧防汛分析預警、疏散通報與調控評估能量。

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