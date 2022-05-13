一秒變上海？台中社區1戶確診 管委會竟用塑膠布封大門

管委會用半透明塑膠布，封住魏小姐前夫與女兒住處大門。（魏小姐提供）

2022/05/13 10:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市魏姓小姐向本報投訴，其前夫、女兒3人住中市南屯區的一處社區，前夫確診、兩名女兒居家隔離，她送餐飲時，竟發現管理委員會與大樓管理公司，用半透明塑膠布，將大門整個封住，前夫、女兒甚至無法開門拿餐飲食物，且深具「侮辱」之意，主委太太（代理主委）竟說，「避免開門拿取食物，會有飛沫（病毒）感染！」她將控告管委會等人「強制罪」，中市四分局南屯派出所昨天獲報到場，該塑膠布已取下。

記者致電該社區，管理公司的楊姓代班經理說，他不知道此事，也不知主委等人的聯絡方式，記者請主委回電，但主委等人尚無回音，南屯派出所承辦此案的員警說，魏小姐報案後，主委等人向員警解釋，用塑膠布封門，是管委員會基於保障其他住戶而做出的決定，但塑膠布可以拉開，也可以往上捲起，並未達到「封死」的程度。

南屯所指出，員警抵達前，塑膠布已經撤除，魏小姐或其親人如果提出「強制罪」告訴，警方會依法偵辦。

刑法的強制罪，是「以強暴、脅迫使人行無義務之事，或妨害人行使權利者」，可處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，上述的「強暴脅迫」，包括直接或間接，例如用釘子封死別人住宅窗戶，妨害對方行使採光、通風權利，這就是間接以「強暴脅迫」觸犯強制罪。

魏小姐憤怒說，用塑膠布封門，相當的「侮辱」，她說，前夫上週曾與確診同事聚餐，本週一確診後，與兩女兒居家隔離，管委會上述惡質行徑，也妨害她送餐，以及女兒拿食物的權利，「管委會竟然擅自限制自由，貼成這樣，讓我們沒有辦法拿取食物，等於要在室內活活餓死」，他們住台中，竟有一秒變成上海的感慨，等治療檢疫結束之後，她將控告管委會或管理公司人員「強制罪」。

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