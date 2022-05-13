婦人久病樹叢輕生 警黃金1小時尋獲搶救

大雅警方深夜在樹叢發現婦人。（記者張軒哲翻攝）

2022/05/13 10:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名59歲林姓婦人疑因久病厭世，前日早上騎車出門後就未返家，其子深夜發現媽媽未返家，手機裡有一則久病厭世欲輕生訊息，遂趕緊報警。警方透過監視器發現林女騎乘機車停放於樹林旁，在樹叢深處發現林婦頸部有刀傷，口吐白沫昏厥，趕緊送醫救回一命。林婦的家屬感謝警方把握黃金1小時，救人成功。

大雅警分局今日指出，大雅派出所前晚間10點多接獲民眾報案稱母親於當日早上騎車出門後就未返家，手機裡有久病厭世欲輕生訊息。警方接獲報案後，立即調閱沿線監視器畫面，並於大雅區中清路五段與信義路口發現林女曾騎車逆向至中清路五段389號的身影，隨即派遣線上巡邏網至現場搜尋；警員周鉦皓、鐘盛飛抵達現場時，發現林女所騎乘之機車停放於樹林旁，因擔心其可能往樹林深處走去，於是立即進入尋人，惟現場地面高低起伏、樹叢比人還高大，大雅所所長賴克温遂帶隊所內剩餘警力至現場搜尋，在23時20分發現林婦平躺於距離入口400公尺處的地方，頸部流血，口吐白沫狀況堪憂，救護車將婦人送往台中榮總治療，生命跡象穩定。

警方呼籲，民眾若是家中親友失聯勿慌張，立即撥打110報案，並攜帶親人最近的生活照片及告知警方當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等之特徵提供警方協尋。

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