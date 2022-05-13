高美濕地生態活動免費報名 近觀螃蟹、紅冠水雞、小白鷺萌樣

高美濕地生態體驗活動，報名額滿為止。（台中市府農業局提供）

2022/05/13 09:14

〔記者張軒哲／台中報導〕國際級景點高美濕地為台灣著名濕地，棲地類型多樣，蘊含多種生物，甲殼類資源豐富，多以螃蟹為主，海中優游的梭子蟹科，一直到岸邊沙地、石礫堆的沙蟹科和方蟹科等，是開放的螃蟹博物館。台中市政府農業局表示，每年4月到9月底是觀賞螃蟹的最佳時機，市府委託社團法人台灣野鳥協會舉辦「高美濕地生物多樣性生態體驗活動」，5到9月共規劃9場次，免費由專業解說人員帶領民眾走入高美濕地，了解生物多樣的重要性，歡迎線上報名參加。

農業局指出，高美濕地除萬頭騷動的螃蟹美景外，鄰近的濱海植物亦相當豐富，更是候鳥遷徙的重要中繼補給站，民眾有機會可近距離捕捉鳥類身影，如紅冠水雞及小白鷺等。「高美濕地生物多樣性生態體驗活動」由專業解說人員帶領民眾走入高美濕地，同時介紹濕地內的動、植物生態，讓大家更珍惜土地豐饒，進而參與自然生態保育及保護。

農業局表示，為讓民眾能更瞭解高美濕地，有更多機會體驗高美濕地豐富生態，生態體驗活動預計5到9月規劃辦理9場次，活動訂於5月29日、6月18及25日（5月12日開放報名）、7月3日及17日（6月18日開放報名）與8月7日及21日、9月3日及25日（7月14日開放報名），活動內容包括濕地生態、鳥類、植物及高美社區文史景觀等，每梯次約40位。

高美濕地生態體驗活動，可以近距離觀看小白鷺。（台中市府農業局提供）

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