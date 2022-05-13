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    座車司機PCR陽性 盧秀燕臨時取消行程自行健康監測

    盧秀燕快篩陰性，取消上午行程自行健康監測。（資料照，中市府提供）

    盧秀燕快篩陰性，取消上午行程自行健康監測。（資料照，中市府提供）

    2022/05/13 08:41

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕座車司機昨晚快篩陽性，PCR檢驗今結果出爐也陽性，該司機11、12日休假，曾在10日上午與晚間執勤，盧秀燕乘車車程未逾10分鐘，且與司機兩人全程戴口罩，昨晚盧秀燕得知後第一時間已快篩陰性，台中市新聞局長鄭照新指出，市長雖有接觸風險，但應未達密切接觸標準，基於慎重，經衛生局專業評估與建議，今日起展開自我健康監測。

    盧秀燕今日公開行程均取消，下午市府防疫會議改視訊參與，按照中央規定，距離最後接觸日滿7天計算，預計下週三恢復正常。

    盧秀燕原訂今日上午9點參加豐原區翁社里活動中心落成啟用典禮，10點半再到北屯平昌社區公共托育家園視察收托前暨防疫整備，但上午8點市府臨時通知取消兩公開行程，就引起關注，不久即傳出市長座車司機快篩陽性消息。

    鄭照新指出，市長座車司機有輪替機制，該名司機快篩陽性，5月11日、12日都休假，僅5月10日上午與晚間執勤，車程與市長同車均未超過10分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離，有接觸風險，但應未達密切接觸標準；市長快篩陰性，但自今日起展開自我健康監測，暫停公開行程，此外，因目前市府大多數會議已改為視訊模式，盧秀燕也會以視訊參與會議。

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    盧秀燕快篩陰性，取消上午行程自行健康監測。（市府提供）

    盧秀燕快篩陰性，取消上午行程自行健康監測。（市府提供）

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