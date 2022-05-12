台中診所PCR得來速 醫：基層已經準備好了

大台中診所協會理事長、小兒科醫師陳俊宏呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/12 20:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市配合中央執行「診所PCR得來速」分流患者，也減輕急診負擔，大台中診所協會理事長、小兒科醫師陳俊宏指出能讓民眾減少跨區診療造成的風險，民眾有在地熟悉醫生診療也更安心，目前台中有7家診所可進行PCR篩檢，協會也已訓練了190多間診所可提供居家照護、視訊診療工作，呼籲更多診所加入PCR篩檢行列。

「基層已經準備好了!」陳俊宏表示，加入「診所PCR得來速」的診所會進行員工教育，並實施空間或時間分流，民眾如快篩出現陽性，可由診所醫生評估後進行PCR篩檢，如此可避免民眾跨區治療，減少感染風險；加上有在地熟悉的醫生進行診療，民眾可與醫生溝通，也會更放心，希望能有更多診所加入PCR採檢、居家關懷、視訊診療的行列。

針對居家照護，陳俊宏指出，民眾若在診所PCR陽性，會由公所協助查看住家環境是否適合居家照護，並由診所醫生與病患聯繫，例如他的診所就建立24小時專線，也設立LINE帳號，可隨時與病患聯絡了解狀況，請民眾面對染疫戒慎但不須過於恐懼。

另有關視訊診療，陳俊宏說，視訊診療及照顧是很重要的工作，台中已有多家診所加入，透過視訊診療可篩出重症患者，也會提供指引告訴民眾出現哪些症狀要多加注意，讓民眾安心治療。

至於媒體詢問若民眾不會視訊怎麼辦？衛生局副局長邱惠慈表示，醫生透過視訊醫療需要確實看到民眾出示陽性檢測卡匣、檢測片與健保卡等相關證件，若無法使用視訊，民眾可到醫院診所進行PCR。

此外，陳俊宏提醒，由於小孩子症狀變化快，確診者家裡若有6歲以下小朋友，建議及早給兒科醫師診斷治療。另外，很多慢性病患者因疫情嚴峻，不敢至大醫院拿慢性病藥，由於醫療系統都有紀錄，這類病患也可至診所拿藥，避免發病風險。

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