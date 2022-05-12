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    挺身助抗疫！台中市招募退離職醫護 超過500人熱血報名

    台中市長盧秀燕說，招募退離醫護及行政人員協助防疫，目前已有5百多位退休與離職醫護人員報名。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市長盧秀燕說，招募退離醫護及行政人員協助防疫，目前已有5百多位退休與離職醫護人員報名。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/05/12 20:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增3830例本土確診，確診個案爆增，衛生局增補人力，除了已增聘39名約聘人員，也招募到500名退休、離職的醫護或行政人員，訓練後隨時可上線，至少有200人可上線。

    另外，3類族群快篩陽即確診可投藥新制今天上路，中央通報居家隔離、自主防疫及居家檢疫等3對象快篩陽性，經醫師確認等同確診，若符合口服抗病毒藥物適用條件，即可投藥。台中市衛生局副局長邱惠慈指出，台中這3族群分別有6千多人、1.4萬人及2.2萬人，如果不是這3類族群，視訊看診，醫師也不敢認定，建議仍要去採檢PCR確認，衛生單位會提供確診後相關醫療及照護。

    因應確診人數急遽上升，衛生局規劃48名約聘人員到衛生所去協助，目前已招聘到39人，也強力招募退休（離職）人員支援抗疫計畫，已有500多位退休與離職醫護或行政人員報名。衛生局長曾梓展指出，經訓練後隨時可上線，依專長及意願分配協助疫調、隔離者居家照護與健康追蹤、24小時就醫專線轉介、防疫物資採購、疫苗接種等，受訓後至少有200人隨時可上線，也期盼愈多人加入抗疫行列。

    台中市政府所有局處總動員支援防疫工作，近期又因中央防疫政策調整，每日需快速完成大量疫調與居家隔離照護等工作，因此，衛生局強力招募退休或離職人員加入抗疫陣線，包含醫事專業及行政工作。

    盧秀燕指出，目前已有500多位退休與離職醫護人員報名，衛生局將依照服務地區意願與專長經歷，各區衛生所正在進行媒合，呼籲更多市民朋友加入城市防疫行列，包括「具備醫事專業證照相關人員」與「一般行政工作」都有需求，詳細資訊已公布在台中市衛生局的網站或臉書粉絲專頁健康小衛星。

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