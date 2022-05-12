少見！ 他滿12歲還在讀國小 台中市學童搶先混打BNT、莫德納

台中兒童疫苗施打第2天，不少家長帶學童到文心森林公園外展接種站施打。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/12 19:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案3830人，台中市施打兒童莫德納疫苗第2天，也為國小滿12歲學童施打全劑疫苗；大肚國小一名12歲學童去年10月一滿12歲即施打BNT疫苗，這次已滿12週，遇上校園集體接種，即接受第2劑施打莫德納疫苗，不但打滿2劑，而且還是少數混打疫苗的個案。

台中市為6至12歲學童進行校園施打，6至11歲施打莫德納半劑、滿12歲童提供莫德納全劑，大肚國小今天有214名學童報名接種莫德納疫苗，有16人滿12歲，市府依中央規定分流接種，施打「全劑」的莫德納疫苗；其中這名學童2009年10月出生，去年10月滿12歲即接種BNT疫苗，相隔半年後已滿12週、可打第2劑疫苗，今天拿著小黃卡排隊施打。

校方通報中央疫情指揮中心後，得到可以接種回應，因此這名學童第2劑施打莫德納，為混打疫苗個案，另一名滿12歲學童今年3月也施打第1劑BNT，不過5月16日才滿12週，未能在校園接種第2劑，待期滿可帶到醫療院所施打。

市長盧秀燕在防疫記者會表示，今天前往大肚國小關心學生接種莫德納疫苗情況，感謝市府衛生局提早安排39組合約醫療院所，從即日起至6月2日，醫護人員到校為國小學生接種第一劑莫德納疫苗，今日除了大肚國小，另有9所小學、1183位學生施打疫苗。提醒接種疫苗後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，孩童們打完疫苗，要多休息、多喝水、不要激烈運動。

兒童疫苗施打除校園集團接種，也能由家長帶往醫療院所施打，今天上午也有5名家長帶孩子到文心森林公園接種站施打，有診所也是一天打上10多人。

有關校園快篩試劑，教育局專委郭明洲表示，中央撥補第一批快篩試劑已於昨日使用完畢，第二批3萬1200劑已到貨，也已發放至各學校作業，量仍不足，教育局會再向教育部持續積極爭取更多快篩試劑。

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，今天確診2820人，其中12歲以下有660人、占17.2%，65歲以上有234人、占6.1%，目前全市專責病床部分，病床數共936床，較昨日新增38床，其中已使用數為353床（37.71%）、可使用數為583床（62.29%），另今日也新增4名重症個案收治加護病房，分別有慢性病、惡性腫瘤或洗腎，其中2人皆未打過疫苗、各1人打過1劑及2劑，也提醒目前有AZ疫苗4千劑、莫德納6萬多劑及高端3萬多劑，呼籲民眾踴躍施打。

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盧秀燕到大肚國小視察學童接種疫苗。（記者蔡淑媛翻攝）

大肚國小有200多名學童施打疫苗。（記者蔡淑媛翻攝）

盧秀燕指台中市12日新增3830確診個案。（記者蔡淑媛翻攝）

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