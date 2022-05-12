被問快篩過幾次？ 台中市衛生局長答案令人吃驚

台中市衛生局長曾梓展說，沒必要每天例行性快篩，他今年至今只快篩過一次，是前幾天覺得特別疲倦才快篩。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/12 18:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今天新增3830例本土確診，而民眾辛苦排隊搶快篩，台中市議員林德宇今天質詢詢問衛生局長曾梓展，是否天天例行性快篩？快篩次數多少？曾梓展回答說，沒必要每天例行性快篩，他個人今年迄今共快篩過一次，是在前幾天因覺得特別疲倦才快篩。林德宇盼衛生局加強宣導「精準快篩」觀念及正確快篩時機，否則備再多快篩試劑永遠都不夠。

林德宇指出，很多人為買快篩所苦，他要問衛生局長曾梓展以個人使用快篩時機分享經驗，是否每天例行性快篩及究竟何時才需要快篩？到底快篩過幾次？

曾梓展說，他絕不會每天例性快篩，「那是不必要的」，他自己今年到現在只快篩過一次，是因前幾天感覺疲倦下自行快篩。林德宇說，他的快篩次數都比曾梓展多，他因曾接觸確診者或是接觸者的接觸者下，共快篩過3次。

曾梓展指出，民眾不必緊張快篩，只有跟確診者有過親近接觸，包括脫下口罩接一起吃飯等才有必要快篩，且快篩時間最好是確診者確診後後兩天再篩，因為一般都會有2至3天的潛伏期，太早篩也沒意義，應「精準快篩」。

林德宇強調，希望衛生局加強快篩時機，推動「精準快篩」觀念，讓大家明白只有出現症狀或是有接觸史、密切接觸者才需要快篩，否則快篩試劑準備再多都不夠。

曾梓展說，認同出現症狀或是有接觸史、密切接觸者再快篩才合理的精準快篩觀念。

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