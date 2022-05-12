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    中市交通局公布2酒駕累犯名字

    中市交通局公佈兩名酒駕累犯的名字。（交通局提供）

    中市交通局公佈兩名酒駕累犯的名字。（交通局提供）

    2022/05/12 14:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府交通局今（12）日上網公告酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，首波公告酒駕累犯名單有2人，皆是2020年期間第1次酒駕經裁決後，又於今年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

    交通局長葉昭甫表示，酒駕新法於今年3月31日起施行，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

    台中首波公告的酒駕累犯名單有2位，其中1位於龍井區及烏日區違規酒駕被攔查；另1位則是在北區及北屯區有違規酒駕情形，2位都是累犯。配合酒駕新法施行，市府已於網站上設置酒駕及拒測累犯公告專區，公告揭露駕駛人全名、照片及違法事實等資訊，期望能對酒駕者產生嚇阻警惕效果，避免酒駕肇事悲劇發生。

    交通局強調，今年3月31日至4月30日與去年同期比較，酒駕A1類交通事故減少2件、死亡減少2人，顯見已有效防制酒駕事故發生。

    交通局呼籲，酒駕違規除需繳納罰鍰、吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者將公告姓名、照片及違法事實，得不償失。

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