台中治安滿意度墊底？議員譏警局不敢公布民調

治安民調倒數或墊底，中市議員楊典忠譏市警局治安滿意度民調「見不得光」。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/12 15:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市治安滿意度攸關市長施政滿意度，台中市議員楊典忠與江肇國均質疑，最近3次媒體民調顯示，台中市的治安滿意度不是倒數就是墊底，警察局有編預算自行民調結果卻「祕而不宣」，更拒絕提供議員監督；兩人均質疑難道是滿意度太差以至見不得光，既然警察局拒絕議員監督，揚言刪除相關預算；台中市警察局長蔡蒼柏表示，市警察局的資料都可以公開，也都可以提供給議員。

楊典忠指出，最近3次媒體民調來看，遠見雜誌民調台中市治安滿意度68.3分，22縣市排名倒數第3；天下雜誌民調台中市治安滿意度78.61分，六都倒數第3，聯合報民調台中市治安滿意度65%，六都墊底，不滿意度29%是六都最高，3份媒體民調顯示，台中市治安不是倒數就是墊底，未盡人意。

楊典忠指出，市政府研考會每年也編列200萬元委託民調機構進行施政滿意度調查，去年12月的市府各項政策滿意度調查結果中，也以治安滿意度最低，僅52.2%滿意，不滿意度中有66%認為刑案太多，更跟前一年同期（2020年12月）滿意度調查減少21.7%，令人質疑台中市在最近一年來的台中治安究竟怎麼了，怎會讓民意變動幅度如此之大。

楊典忠指出，因警察局也編有48萬元預算進行台中市整體治安及警察服務品質滿意度調查，向市警局要求提供調查報告結果，不料市警局卻回覆「本局委外自辦（民調）援例不對外公佈」，拒絕提供議員監督。

楊典忠指出，包括研考會編200萬元、建設局編90萬元做滿意度民調，均可以提供報告書，惟獨警察局拒不公佈，令人懷疑難道是市民極度不滿意台中治安，所以才要把滿意度調查結果列為「最高機密」，花人民的錢做民調，卻不能公開，實在太離譜。

台中市副市長陳子敬認為，去年治安民調降低的主因可能與瑪莎拉蒂3煞暴打男大生案，引發社會譁然、市民不滿所致，但去年台中市重大刑案數並未增加，也沒有發生槍擊或當街擄人案件；「民調如流水，有時起、有時落，參考啦」。

台中市警察局長蔡蒼柏則強調，僅警政署的資料不能公開，台中市警察局的資料都可以公開，都可以提供給議員，他還說，去年客觀數據台中在肅槍、打詐、取締流氓、取締槍械都是都第一名。

市議員江肇國也說，今年3月向警察局調閱治安滿意度相關資料，警察局也以各種理由拒絕提供；今局長竟答詢改口表示一向會提供，痛批市警局規避監督又欺騙議會；花公帑所做的各項調查都必須公開讓市民知道，若警察局不願公開那以後不必再做調查，未來相關民調預算也會要求刪除。

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