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    廢食用油確實回收？中市議員要求市府清查回收情形

    台中市議員張耀中要求市府清查廢油回收情形，並多元化處理。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員張耀中要求市府清查廢油回收情形，並多元化處理。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/12 14:32

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕回收廢食用油用在何處?中市議員張耀中表示，中市環保局統計去年廢食用油回收共5835公噸，每年由清潔隊自行回收的廢食用油僅16公噸，只占全市回收量0.28%，其它全交由回收業者回收，但究竟有無真正回收，要求市府清查回收情形。

    環保局長陳宏益表示，有管制並了解去流向，但並未前往回收場查看，對於回收廢食用的用途，會予以多元化。

    張耀中今天在市議會表示，廢食用油回收萬一管制不當有3大危機，第一被回收脫色、脫臭後，再製成食用油，回到食物鏈，危及市民食安。第二直接倒入廚餘桶，被載去焚化爐燒，增加焚化爐負擔，導致焚化爐壽命縮短。第三直接倒入下水道，阻塞下水道外，還會破壞河川生態。

    根據水利署提供的美國研究資料顯示，每300cc廢食用油會汙染一座籃球場420平方米的水域，以環保局去年平均每天回收約16公噸來算，若處理不當，台中1天就有5萬3333座籃球場的水域會被汙染，他要求環保局要好好了解廢食用油的回收情形。

    張耀中指出，林佳龍市長時代，推動憑600cc廢食用油可兌換環保皂，在6月5日世界環保日，環保局、水利局全員總動員一起把廢食油變環保皂。此外，水利局還編列預算，把綠川、柳川變成環保教育基地，張耀中要求環保局應該也仿傚前市府，將回收廢食用多元化處理。

    張耀中認為把廢食用油變環保皂的做法值得推廣成為全民運動，花100元材料費（購買氫氧化鈉、油性香精），就能把3公升的廢食用油做成3公斤的環保肥皂，編列1945萬元能把環保局去年回收的5835公噸廢食用油變成肥皂，可以拯救194萬5千個籃球場大的水域免於被汙染，這投資非常值得。

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