懲罰性調動？警員開單太凶遭調地 中市五分局：依法有據

施員被報調至大甲分局，今天生效。（記者許國楨翻攝）

2022/05/12 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局施姓警員疑因強力取締違停遭投訴等原因遭報調，昨在臉書發文指控「這是莫須有的罪名」，時代力量台中市黨部也在臉書發文聲援，指這是「懲罰性調職」要求市警局說清楚，對此分局今天說，施員與所長有刑事官司，開單也違反比例原則引發民怨，影響警察形象甚鉅，依法調動有據。

施員昨在臉書發文指出，分局說此次非「懲罰性調動」，但突然被調往20公里外，沒有給原因說明、救濟，也無時間處理調動事宜，而且騎樓開單違停，都是利用自己的時間去開，雖然屢接民眾投訴，但此違規項目，都是依法不能勸導的項目，也無因態度不佳被處分，「這是莫須有的罪名」。

另外施也爆料指控，所長中午不讓警員在所吃飯，穿長袖值勤等等，也被所長告妨害名譽，雙方因刑事案件爭訟中；時代力量台中黨部也替施發聲，指控是「懲罰性調職」，一紙公文下來就要警員調動到27公里外的單位服務，台中市警察局沒給理由，也沒有救濟時間，甚至指控​取締違停是表面因素，告發所長貪汙等，才是「深層理由」。

分局表示，施員被報調經市警局核定後，調往大甲警分局今天生效，而施會被報調有幾個原因，首先，施指控所長詐領大型勤務活動獎勵金，但據初步調查，相關請領程序，有證據可稽，所長反控施誣告，已進入司法程序釐清，另施員大量取締騎樓違停，但卻被發現時常在半夜、凌晨時段開騎樓違停。

當然取締違停是警方職責，但需考量是否達到防制交通違規、避免市民因交通事故傷亡、未違反比例原則等前提，且施在半夜、凌晨開出的騎樓違停罰單，超過百件，民眾反映時，施態度強勢，引發民眾向地方民代陳情、反映。

五分局副分局長張添勝進一步說明，分局對於認真執勤同仁均肯定鼓勵，絕無懲罰性調動情事，此次施員服務地點調動緣自近期考核不佳，且因個人行為涉及刑事案件，已進入司法調查中；另該員又因交通執法態度不佳屢遭市民投訴，並引起地方強烈反彈，影響警察形象甚鉅。

基於上開理由及確保施員相關權益，分局爰依警察局遷調作業要點第五點：「對所屬人員因違反品操風紀或工作重大疏失或考核不佳，有人地不宜之情，得詳述具體事實主動報調」調整服務地區，尚無不當，若施對調動有疑義，都可依法提出訴願、救濟。

時代力量台中黨部也替施發聲，指控是「懲罰性調職」。（擷自時代力量台中黨部臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法