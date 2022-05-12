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    中市兒童莫德納接種意願2成8 盧秀燕赴學校鼓勵學童

    中市兒童莫德納接種意願2成8，盧秀燕疫苗開打第2天赴學校鼓勵學童。（市府提供）

    中市兒童莫德納接種意願2成8，盧秀燕疫苗開打第2天赴學校鼓勵學童。（市府提供）

    2022/05/12 12:28

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市6-11歲兒童莫德納疫苗開打，全市235所國小施打意願28.52%，今開打第2天，台中市長盧秀燕前往大肚國小關心學生接種莫德納疫苗情況，大肚國小報名接種疫苗的學生有214人，學校為讓學童放心，現場佈置五彩繽紛的氣球，還有老師穿上騎著恐龍的卡通人物，舒緩孩童施打疫苗的緊張情緒，盧秀燕也鼓勵並叮嚀接種疫苗的學童多休息、多喝水、不要激烈運動。

    教育局副局長葉俊傑指出，衛生局已安排39組合約醫療院所，自昨日起至6月2日到校為國小學生接種第一劑莫德納疫苗，今日除了大肚國小，另有9所小學、1397位學生施打疫苗，包括賴厝、石城、仁愛、明正、鎮平、忠信、翁子、福陽及葳格小學西屯校區。

    盧秀燕今日前往大肚國小鼓勵接種疫苗的學童，盧秀燕說，教育局事前發放疫苗接種意願書，家長經過9天的充分考慮後，全市約近3成國小學生願意接種莫德納，今日她到大肚國小了解疫苗施打情形，現場狀況良好；而現場報名接種的學生中有16位滿12歲，市府也依中央規定分流接種，確保學童接種劑量正確。

    她也叮嚀學童打完疫苗後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，要多休息、多喝水、不要激烈運動。教育局提醒，請家長讓孩子在接種前一天早點就寢、有充足的睡眠，接種當天不要空腹過久，適度緩解情緒緊張；當日接種疫苗後，各校課程以靜態活動為主，並關注孩子身體，後續如出現不適症狀，可向學校請疫苗假，不會納入出缺席紀錄，也不會扣減其學業成績評量。

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    台中兒童莫德納開打第2天，大肚國小200餘人接種。（市府提供）

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