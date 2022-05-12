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    他託人假結婚享齊人之福 不料感情生變露餡判刑

    何姓男子與中國葉女假結婚，讓胡姓男子一圓齊人之福美夢，法院輕判徒刑1年9月，緩刑4年。（記者張瑞楨攝）

    何姓男子與中國葉女假結婚，讓胡姓男子一圓齊人之福美夢，法院輕判徒刑1年9月，緩刑4年。（記者張瑞楨攝）

    2022/05/12 12:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚胡姓男子，2005年間於中國認識葉姓女子，他想要「齊人之福」，安排中國籍葉女到台灣生活，但胡男卻又已婚，遂委託何姓男子到中國，與葉女假結婚，葉女於2009年入境台灣後，卻與胡男情感生變，吞藥物輕生獲救，告知移民署假結婚一事，台中地方法院依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，判刑1年9月，緩刑4年，條件是提供150小時義務勞務，不法所得13萬2000元沒收。

    判決書指出，胡男（緩起訴處分）於中國認識葉姓女子，兩人交往後，胡男想讓葉女到台灣生活，但胡男已婚，遂以每月6000元代價，請何男到中國與葉女假結婚，2009年3月完婚後，同年10月葉女從金門入境台灣，胡男也就此一圓齊人之福美夢。

    不料，事隔不到3年，胡男、葉女就情感生變，葉女自認委屈而輕生，送醫挽回性命，醫院通報移民署，葉女遂向移民署吐露上述荒唐之事，由移民署專勤事務第二大隊第一專隊，函請台中地檢署調查起訴。

    台中地院認為，胡男假結婚行為，危害國家安全與社會秩序，觸犯「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的「圖利使大陸人民非法進入台灣地區罪」，是3年至10年徒刑，但考量他不是主謀，犯行也輕於專業的人蛇集團，有憐憫之處，援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判徒刑1年9月，緩刑4年，犯罪所得13萬2000元沒收，可上訴。

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