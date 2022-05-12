防治大坑荔枝椿象 中市農業局施放30萬顆平腹小蜂卵

台中市府農業局釋放30萬隻平腹小蜂卵卡，以生物防治方式，減少荔枝椿象危害。（農業局提供）

2022/05/12 11:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大坑步道近日爆多荔枝椿象，讓遊客卻步，繼觀旅局在步道施放平腹小蜂卵卡及吸力器清除，台中市農業局與台中地區農會昨更在大坑登山步道的周邊荔枝及龍眼園釋放30萬隻平腹小蜂卵卡，農業局表示，以友善環境的生物防治方式消滅荔枝椿象，確保農民收益，也有效降低對遊客與生態環境影響，請登山遊客勿破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。

農業局表示，目前為荔枝椿象交尾及產卵期，大坑步道附近農民多種植荔枝及龍眼等果樹，正值荔枝及龍眼抽穗開花，是蜜蜂授粉及採蜜的盛期，為避免化學防治影響蜂群生存、果樹授粉及登山遊客，與台中地區農會於步道周邊釋放荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，其卵將寄生於荔枝椿象卵中，使椿象無法孵化，逐年降低害蟲數量。此外，也積極輔導周邊農友採取釋放平腹小蜂、修剪枝條、清園或敲除成蟲等友善方法防治荔枝椿象。

農業局指出，荔枝椿象蟲卵無毒性，可直接摘除銷毀或以木片刮除，請民眾勿徒手抓孵化的幼蟲及成蟲，避免臭腺分泌物接觸皮膚而受傷，可用塑膠袋套捕密封丟棄；如誤觸臭液時，請立即用水大量沖洗並儘速就醫。另外，平腹小蜂是種卵寄生蜂，外觀乍看有點像螞蟻但不具攻擊性，呼籲登山遊客不要破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。

農業局呼籲民眾不要破壞懸掛於果樹上的平腹小蜂卵卡。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法