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    男子咖啡廳外騎樓手機看A片 惹來路人報警被法辦

    蔡男於這家咖啡店外騎樓的座位上，用手機看A片，法官裁定不罰。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

    蔡男於這家咖啡店外騎樓的座位上，用手機看A片，法官裁定不罰。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

    2022/05/12 10:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓男子於去年12月，在一家咖啡店外的騎樓，用手機觀看成人色情影片（俗稱A片），惹來路人報警，中市警局四分局認為他觸犯「社會秩序維護法」第82條，於公共場所「唱演或播放淫詞、穢劇」，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，台中地院簡易庭卻認為，上述法條是規範「營業」，或可供眾人共同觀覽，蔡男自己看色情片，並非「營業」，他沒有分享眾人一起觀看，不是「唱演」或「播放」，裁定不罰。

    裁定書指出，蔡男於去年12月2日上午10時，於中市一間咖啡店附設的騎樓座位上，用自身手機公開播放觀看成人影片，路人報警後，市警局四分局認為此舉「妨害善良風俗」，蔡男也承認自己公開看A片，警方依違反社會秩序維護法第82條第1項第2款，於公共場所「唱演或播放淫詞、穢劇或其他善良風俗之技藝」函請法院裁罰。

    台中地院簡易庭法官卻認為，參考李翔甫編著的「警察法規」，上述法律規定，是指在公共場所「直接演唱」，或是用影音設備，播放「放蕩言詞、淫亂猥褻」的表演或技藝，給眾人觀賞，性質上應屬「營業表演」，而且還要是「可供不特定多數人」得以共同觀覽。

    法官認為，蔡男雖公然看成人影片（色情A片），但他不是「營業」，也沒有分享其他人一起看，行為本質「屬單純瀏覽或觀看」，並非「唱演」或「播放」，不符合社違法的處罰條件，裁定不罰，警方可抗告。

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