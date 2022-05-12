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    台中市兒童莫德納疫苗接種意願28％ 衛生局分析原因

    台中市兒童莫德納疫苗今天開打，醫療團隊進入校園為學童施打。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市兒童莫德納疫苗今天開打，醫療團隊進入校園為學童施打。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/05/12 06:16

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市兒童莫德納疫苗昨天開打，桃園、高雄約5成、台南4成、新北與台北有3成多，衛生局長曾梓展指出，部分直轄市是中央未宣佈BNT兒童疫苗來台計畫前所調查，因此數據較高，預估之後台中調查BNT疫苗後，整體施打意願可達5成以上，但以整體兒童及全民的群體免疫力來說，仍建議應達到7成。

    台中市發言人黃國瑋表示，台中市不催打，也有找醫師來說明兒童染疫及接種情形，市府認為可能家長想要BNT兒童疫苗，等BNT疫抵台後也會調查學童意願，至於原本不打，後來想打，想更正接種意願，可向學校反映，或到醫療院所接種。

    台中市昨新增確診個案3356，其中12歲以下兒童也增加，有452人、占13.5%，而高中以下學校班級停課也攀升到229校、403班。

    台中兒童莫德納疫苗接種意願，台中市235所公私立國小生共有16萬多人，經教育局回接種收意願書，學生總數為15萬8482人，有意在校接種人數36756人（23.19%），自行至醫療院所8448人（5.33%），總計有意施打比率為28.52%；另全市幼兒園6歲以上幼童約1.9萬，有意願接種莫德納疫苗2827人，施打比率為14.23%。

    對於台中市莫德納兒童疫苗接種意願僅28%，小兒科醫師施勝桓表示，兒童的接種率不到30%實在太低，認為兒童接種率應該提升到6成才有群體免疫力，而且近期確診人數暴增，其中15%為兒童，呼籲施打疫苗提升保護，否則在疫情來勢洶洶，沒打疫苗就像外出沒穿衣服，增加風險。

    台中市兒童疫苗開打首日，國小學童一下課就到診所施打。（記者蔡淑媛攝）

    台中市兒童疫苗開打首日，國小學童一下課就到診所施打。（記者蔡淑媛攝）

    台中市疫苗開打首日，爸爸上午就帶６歲兒到文心森林公園外展接種站施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

    台中市疫苗開打首日，爸爸上午就帶６歲兒到文心森林公園外展接種站施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

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