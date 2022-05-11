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    「藥頭免費請你吃大麻巧克力」 中警反毒釣出謝和弦吐槽

    台中警方反毒宣導稱「藥頭免費請你吃大麻巧克力」，釣出藝人謝和弦（見圖）吐槽。（資料照）

    台中警方反毒宣導稱「藥頭免費請你吃大麻巧克力」，釣出藝人謝和弦（見圖）吐槽。（資料照）

    2022/05/11 23:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府警察局於臉書中，張貼一篇反大麻的宣導文，指稱藥頭（販毒者）會免費送添加大麻的巧克力，給年輕朋友免費吃，進而推銷大麻毒品，不料，推動大麻合法化的歌手謝和弦卻現身留言，質疑「藥頭會免費請你吃，我頭給你！哈們」，部分網友也質疑，大麻在台灣相當昂貴，藥頭免費提供之說，是警察造謠瞎扯，不僅是「無知」，「要不要自己用社會秩序維護法處理一下」。

    中市警局昨天（10日）貼文指出，切勿好奇試用「大麻巧克力」，大麻是二級毒品，成癮性極高，該貼文指出，巧克力很有吸引力，不過，品嚐巧克力一定要慎選來源，「大麻巧克力」外觀與黑巧克力無異，但內含第二級毒品大麻，對身體無益，還會造成不可逆的傷害，可千萬別因為好奇而試用！

    中市警局強調，藥頭如何推銷大麻巧克力？包括，宣稱這只是普通的巧克力，大家都吃了，你不來一塊？（施加同儕壓力），「這吃了可以讓你放鬆」、「吃了可以讓你心情變好」，以及「免費請你吃！」等，中市警局呼籲，「不管藥頭說什麼，來路不明的食物拒絕就對了！」。

    不料，提倡大麻合法化的歌手謝和弦，卻於今天（11日）質疑免費送大麻巧克力之說，他留言「藥頭會免費請你吃，我頭給你！哈們」，他的意思是大麻在台灣很昂貴，藥頭不可能免費提供，許多網友認為，謝和弦「這就是專業」，部分網友更質疑，這是警察無知、造謠之說，「警察公然造謠，要不要自己用社會秩序維護法處理一下（社會秩序維護法第63條，散佈謠言，足以影響公共安寧，處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰）。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    中市警局反毒宣導文中宣稱，藥頭會免費招待大麻巧克力。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    中市警局反毒宣導文中宣稱，藥頭會免費招待大麻巧克力。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    歌手謝和弦質疑，「藥頭會免費請你吃，我頭給你！哈們」。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    歌手謝和弦質疑，「藥頭會免費請你吃，我頭給你！哈們」。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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