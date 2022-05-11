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    瑪莎拉蒂3煞求交保 法官斥手段殘暴、氣焰囂張駁回

    瑪莎拉蒂三名惡煞聲請交保被駁回，目前仍羈押中。（記者張瑞楨翻攝）

    瑪莎拉蒂三名惡煞聲請交保被駁回，目前仍羈押中。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/05/11 21:17

    〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月間，僅因汽車擦撞細故，將宋姓大學生打得差點喪命的瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，案發後被羈押至今，三人提出具保聲請，都被法官裁定駁回，其中，李韋霖提出抗告，宣稱自己當時是勸架，是張敦量一時衝動失序，與他無關，聲明法院讓他交保釋放，法官卻認為，他於2019年意圖鬥毆而聚眾，去年5月糾眾傷害他人，又再犯下此案，「手段越趨殘暴，氣焰越趨囂張」，駁回抗告，繼續羈押。

    台中地檢署去年12月起訴指出，張敦量、李韋霖、陳勁豪，去年11月7日駕駛或搭乘瑪莎拉蒂，於中市台灣大道與宋姓大學生駕駛的汽車擦撞，首惡張敦量持球棒威嚇宋生，將宋生打得顱內出血，另外兩人則助紂為虐。

    起訴指出，宋生倒地後，張敦量持續用腳踢踹宋生頭部，顯然有殺人犯意，導致宋生顱內出血、顱骨骨折，緊急手術才倖免於難，據此依殺人未遂、強制罪起訴張敦量，兩名共犯李韋霖、陳勁豪，雖無殺人之意，但卻幫張敦量架住宋生，有共同傷害宋生犯意，依傷害罪與強制罪起訴。

    三人持續羈押至今，李韋霖上月底對羈押裁定提出抗告，他辯稱，案發地點旁社區大樓前監視器，沒有拍到他與同案被告陳勁豪，有共同架著宋生，讓張敦量持續毆打的行為，且張敦量腳踹倒地之宋生時，他多次出手拉住，竭盡全力阻擋張敦量持續傷害宋生，聲明停止羈押，給他交保。

    法官卻認為，李韋霖於2019年間，因意圖鬥毆而聚眾，被法院裁處罰鍰，又在去年（2021年）5月間糾眾傷害他人，但因被害人撤回告訴，檢察官不起訴處分，卻又於去年11月犯下此案，宋生傷勢嚴重，緊急動顱內手術，才能倖免於難。

    法官強調，李韋霖於短時間內一再糾眾滋事，且「手段越趨殘暴，氣焰越趨囂張」，有事實足可認定，他有反覆實施同一傷害犯罪之虞，再以毆打宋生一案來看，僅因行車糾紛的細故，就對不相識的宋生暴力相向，造成宋生嚴重傷害，「犯罪手法極其兇殘，影響社會治安至鉅」，具保、責付或限制住居，都不足以確保審判或執行程序能順利進行，據此駁回，不得在抗告。

    李韋霖宣稱，他當時是勸架，首惡張敦量失控毆打宋姓大學生，與他無關，圖為張敦量持球棒施暴畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    李韋霖宣稱，他當時是勸架，首惡張敦量失控毆打宋姓大學生，與他無關，圖為張敦量持球棒施暴畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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