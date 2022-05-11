台中綠美圖上樑 盧秀燕︰欣賞藝術、享受閱讀天堂

全台首座美術館與圖書館雙館共構「台中綠美圖」舉行盛大的上樑典禮。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/11 20:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台首座美術館與圖書館雙館共構「台中綠美圖」今天舉行盛大的上樑典禮，斥資32億元打造，歷經3任市長規畫、4次流標，2019年開工，目前硬體結構工程進度完成50%，預計年底完成硬體結構後開始內裝修，2025年開幕試營運。不過今天天公不作美，下起滂沱大雨，幸上香及上樑儀式時大雨驟停，不過禮成後市長盧秀燕接受媒體聯訪時又下起大雨。

盧秀燕今天上午參加上樑典禮，會中綠美圖設計者、日本普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛建築師，錄製影片祝福，也邀請1、2百名來賓見證，市府找來空拍機並全程直播，不過天公不作美，下起滂沱大雨，幸上香及上樑儀式時大雨驟停，等到媒體聯訪又下起大雨，隨著市長大選靠近，盧秀燕近期忙開工、開幕，會後媒體聯訪也強調未來綠美圖會是欣賞藝術、享受閱讀、參與文化的天堂，但時下的疫情或選舉議題概不回應。

綠美圖在2019年9月16日開工，為地下2層、地上7層鋼骨結構的隔震建築，總樓地板面積高達5萬8仟平方公尺，基地面積約2.6公頃，今日上樑後，預計今年底完成整個硬體結構，明年起開始下階段的龎大內部裝修工程、軟體安裝及籌備營運。

文化局表示，綠美圖有著「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等5大特色，工程主體預計今年完工、內裝預計2025年完成。

市議員陳淑華指出，綠美圖在前市長胡志強任內辦國際競圖、前市長林佳龍任內確認細部設計並進行發包，位在水湳智慧城的綠美圖原為「台中城市文化館」並競圖，最後由妹島和世西獲得競圖首獎，雖在確認細部設計在討論與發包的過程，因工法、造價的原因幾度遭遇困難，但從未放棄，考量水湳經貿園區的需求與發展，成為結合低碳、美術、圖書，重新定位重新定位為美術館與圖書館「兩館結合」的台中綠美圖。

台中市民進黨團總召江肇國也說，綠美圖是市民殷殷期盼的重大建設，市府在2019年開工時即承諾將在今年完工，適逢選舉年可以理解市府忙於市政宣傳，其實總體的建築也還要再等到3年半後，2025年才能夠實際開館營運，他將會持續監督市府的工程進度，也期盼這項值得台中、全台灣期待重大建築指標，不會只是選舉年的口號和支票。

「台中綠美圖」舉行上樑典禮，盧秀燕與來賓在樑上簽名。（記者蔡淑媛攝）

綠美圖設計者、日本普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛建築師，錄製影片祝福。（記者蔡淑媛攝）

「台中綠美圖」舉行上樑典禮，盧秀燕與來賓上香祈福。（記者蔡淑媛攝）

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