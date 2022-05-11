車子不見了！婦急報案 警10分鐘破案發現真相是…

台中市劉姓婦人報案車子「不見了」，警方10分鐘就找到，原來是女車主記錯停車位置。（記者陳建志翻攝）

2022/05/11 19:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中市劉姓婦人日前晚間焦急到大里分駐所報案說，停在大大里運動公園旁的車子不見了。警方調閱監視器畫面確認車子行經路線後，到附近巷弄尋找，果然在距離不遠的地方發現車子就停在路邊，劉女見愛車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻道謝及道歉。

劉姓婦人日前晚上7點多焦急走進大里分駐所報案說，到大里區公所洽公，辦妥準備離去時，發現停在大里運動公園旁勝利二路的車子不見了。員警研判她記錯地點，請她再仔細想想，婦人說，害怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，有先通知家人一起幫忙找，但實在找不到，才會到警局報案求助。

大里分駐所副所長鄭仲淯、警員洪智湧請劉女再次確認，離開車子到公所洽公前有無上鎖、最後停放位置，協助查詢確定車子沒有被拖吊。警方過濾路口監視器影像，確定劉女開車行經路線，到附近尋找，沒多久就在大里運動公園附近的中興路二段71巷口發現車子，只花10分鐘。

劉女看到自己的愛車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方致歉及道謝，同時對於警方運用監視器等科技器材尋車的專業及效率給予高度肯定。

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