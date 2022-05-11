台中保母涉虐1歲童致腦傷 竟違法收托多達15幼兒

台中市1歲10個月大的易姓男嬰疑遭夏姓保母施虐，台中市社會局積極追查，發現夏女還違法收托15名幼兒，情節嚴重，社會局依兒少權法重罰20萬元，同時提起重大兒虐案件獨立告訴。（讀者提供、翻攝自家長臉書；本報合成）

2022/05/11 19:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市1歲10個月大的易姓男嬰4月24日疑遭夏姓保母施虐，顱內出血、全身多處外傷，一度昏迷插管，夏姓保母對傷勢交代不清，聲稱男嬰「噎奶」，將男嬰送醫後落跑，直到警方獲報查辦；台中市社會局積極追查，夏女違法收托15名幼兒，情節嚴重，社會局依兒少權法重罰20萬元，同時提起重大兒虐案件獨立告訴。

社會局表示，社工訪談夏姓保母，對方仍堅不吐實，以個資為由不提供收托名單，以致證據蒐集困難，夏女涉嫌重傷害罪遭收押禁見，還跟其他家長謊稱因家人感染新冠肺炎，所以短期內無法收托。

家長告訴社會局，當初透過網路或友人介紹找到夏姓保母，收費便宜，送托時間彈性，但參觀環境時間都約在晚上或假日，平時接送在家門口或巷口，不會看到其他孩子，家長們都沒有發現異狀。

社會局調查，夏女雖有保母人員技術士證，但沒有向社會局登記取得居家式托育服務登記證書，她曾申請登記居家式托育服務，因資格不符遭社會局駁回，明知自己沒有取得登記，仍故意違法收托，且收托人數遠超過照顧比，違反兒少權法第82條第1項前段規定，社會局加重裁處20萬元罰鍰並公布姓名。

另外，因易姓男童傷勢嚴重，社會局依兒少權法第112條提出獨立告訴；如虐待情事經調查屬實，最重可再處60萬元，社會局依法裁處，絕不寬貸。

社會局呼籲，成為合法保母需向社會局登記，取得居家式托育服務登記證書，經過相關訓練，居家托育服務中心會定期訪視、聯繫，檢視居家環境、照顧狀況等。民眾可電洽各區居家托育服務中心查詢，或透過居家托育服務中心媒合合法保母，相關訊息請見社會局官網。

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易姓男嬰疑夏姓保母涉嫌施虐，一度插管急救，目前已拔除呼器，自主呼吸。（翻攝自家長臉書）

易姓男嬰疑夏姓保母涉嫌施虐，一度插管急救。（讀者提供）

易姓男嬰疑夏姓保母涉嫌施虐，社會局也查出她違法收托15名幼兒，情節嚴重，重罰20萬元，同時提起重大兒虐案件獨立告訴。（讀者提供）

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