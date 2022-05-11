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    中火煤倉預算遭立委提案刪除 環保局︰緊盯工程進度

    市議員李中質疑中火煤倉預算遭民進黨立委提案刪除，令人不解。（記者蘇金鳳攝）

    市議員李中質疑中火煤倉預算遭民進黨立委提案刪除，令人不解。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/11 18:34

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕為改善空汙，台中市生煤管制條例要求中火應將露天放置的煤炭改為室內煤倉，而室內煤倉工程原訂今年6月完工，市議員李中今（10）日在市議會指出，根據立委提案內容，民進黨立委主動提案刪除煤倉預算，他表示不解與憤怒，批民進黨對此一攸關民眾呼吸健康的室內煤倉興建，竟然如此惡搞。

    台電表示，規劃共計2座新建室內煤倉，其中一座原訂今年6月完工，惟去年6月電廠輸煤廊道發生火災，為儘速恢復輸煤功能，需先行調度人力、物力支援搶修，加上受到新冠疫情影響，國外設備及材料皆因航運阻塞延長交期，人力機具調派需克服等因素，影響工程進度；目前正全力趕工，預計延至今年9月完成第一座煤倉試運轉，另一座預定後年完成。

    環保局長陳宏益表示，其他縣市的台電電廠均已設置生煤室內堆置場，唯獨中火尚未完工，環保局每月均緊盯工程進度並不定期派員查核，目前中火第一座煤倉工程進度約90%，預計今年底完成，第二座預計2024年啟用，呼籲台電再加速進度，共同維護空氣品質。

    市議員李中今天在市議會指出，為了改善空汙、減少逸散物，台中市依照生煤管制自治條例，原先是要求中火在2018年底前要完成室內煤倉興建，但中火當時沒有做到，相關工程延後到今年6月要預定完工。

    李中指出，在今年4月底時，民進黨的立法委員竟然主動提案刪除室內煤倉的興建費用，這匪夷所思的行徑，等於是宣告市民殷殷期盼完工可更進一步改善空汙的室內煤倉，現在已經沒有希望，質疑就是和台中市民唱反調，是選舉考量。

    另外，李中也指出，民進黨立委也主動提案刪除新增燃氣機組的預算，對外卻由其他綠營人士四處說台中市政府卡燃氣機組，但從提案理由來看，很明顯是交通部所轄的港務公司有意見，導致環境影響評估進度落後，質疑民進黨做賊喊抓賊，燃氣機組進度落後就是執行不力。

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