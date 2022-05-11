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    台中+3356 12歲以下452人、403班停課

    台中市兒童疫苗5月11日開打。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市兒童疫苗5月11日開打。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/05/11 16:24

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增本土確診個案3356例，連2天破3000，且突破單日新高，其中12歲以下兒童確診也增加，有452人、占13.5%，65歲以上長者也有231、占6.9%，而高中以下學校班級停課也攀升到229校、403班，市長盧秀燕表示，這波疫情的高峰，可能就在下週，請市民多多留意自己與家人的健康。

    確診人數創新高，盧秀燕說明，居家照護申請截至今日上午10點，已送出18732位進行評估，其中16085位（85.87%）已收案居家照護，累計健康關懷為57815人次，視訊診察 1647人，送藥到府712人；專責病床部分，病床數共898床，其中已使用數為326床（36.30%）、可使用數為572床（63.70%），病床有餘裕。

    另外台中市兒童莫德納疫苗也在今日開打，有東勢區中科國小、石角國小、太平區東汴國小施打，實際施打人數為27人，1童疑有暈針，經休息後症狀已緩解，另2人請疫苗假，教育局專委郭明洲說，預計明天有10校、後天33校區施打，本週共6000多人接種。

    教育局統計全市325所公私立小學共15萬8482人，這一波國小6至12歲同意在校接種莫德納第一劑的學生共3萬6756名，同意到醫療院所施打共8448人，願意施打的人數為4萬5204人，合計同意接種率為28.52%；至於幼兒園滿6歲童有1萬9872人，則由家長帶孩子前往醫療院所接種，有意願接種為2827人，施打比率為14.23%（以全市5/11滿6足歲之幼生數19872人計算）。

    衛生局副局長邱惠慈也指出，今天新增5名重症確診個案收治加護病房，有60多、70多各1名、80多歲2人，及1名百歲人瑞，都高血壓、糖尿病或腎病等慢性病，2人沒施打過疫苗，1個打1劑、2個打兩劑，呼籲長者踴躍施打，減少染疫風險，更可減少重症發生，目前莫德納疫苗有7萬多劑、高端3萬多劑，及AZ有7千多劑。

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    盧秀燕說明今天有新增3356人確診。（記者蔡淑媛翻攝）

    盧秀燕說明今天有新增3356人確診。（記者蔡淑媛翻攝）

    衛生局副局長邱惠慈說明累計確診個案已有16085位收案居家照護。（記者蔡淑媛翻攝）

    衛生局副局長邱惠慈說明累計確診個案已有16085位收案居家照護。（記者蔡淑媛翻攝）

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