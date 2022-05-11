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    霸凌酒友致死入獄 績優受刑人探親脫逃判3月

    何男霸凌酒友致死，判刑8年10月，績優的他卻探親脫逃，法院判刑3月。（資料照）

    何男霸凌酒友致死，判刑8年10月，績優的他卻探親脫逃，法院判刑3月。（資料照）

    2022/05/11 15:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部矯正署台中監獄外役分監的郭姓受刑人，因凌虐霸凌酒友致死，依傷害致死等罪判刑8年10月，預計刑滿是2026年6月出獄，他「因在外役監作業成績優良」，今年3月12日上午核准返家探親3天，應於14日深夜返回，他卻脫逃逾期不歸，遲至18日深夜才返回，監所管理員通報警方逮捕，台中地檢署依脫逃罪聲請簡易判決，台中地院依脫逃罪判刑3月，可易科罰金。

    郭男於2015年5月，與朋友喝酒時，霸凌毆打身體孱弱的胡姓男子，還用捕獸夾，凌虐夾胡男的腳，卻沒想到胡男死亡，法院依傷害致死罪判刑8年5月，另外，他又犯酒駕，合併執行8年10月，他於2017年12月入獄，預計2026年6月期滿。

    依據法務部的外役監條例第21條規定，郭男表現成績優良，今年3月12日6時起返家探視，應於14日深夜22時前返監（在外日數不算入執行刑期），郭男竟脫逃，至18日深夜22時，才自行返回台中監獄外役分監勤務中心報到，經監所管理員通報警方，將男逮捕歸案。

    台中地院認為，郭男不自重，無正當理由脫逃在外，嚴重影響獄政管理，破壞社會秩序，所為實無足取，依據刑法，脫逃罪可處1年以下徒刑，但考量他犯後尚能坦承犯行，態度尚可，輕判徒刑3月，可易科罰金。

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