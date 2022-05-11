大甲路口待轉標誌不清害騎士挨罰 中市交通局允20日前改善

大安港路與新政路口待轉標誌位置不明顯。（記者張軒哲攝）

2022/05/11 15:09

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區大安港路與新政路交叉路口，待轉標誌被路樹與車輛遮蔽，機車騎士不易察覺，導致民眾經常綠燈左轉被警察開單。市議員吳敏濟今日邀交通局與大甲分局會勘改善，要求紅綠燈旁應加設機車待轉標誌，交通局承諾20日前改善完成，未改善前請分局執勤以勸導為主。

今日適逢大雨，路口正好有位廖小姐停等紅燈打算左轉，她表示並未看到有待轉標誌，而且穿雨衣戴眼鏡視線很不好，只會注意紅綠燈。另一位住在大安的李先生抱怨，騎車經過這個十字路口時，以為綠燈能直接左轉，前幾天在此路口才被警察依未兩段式左轉開單，他感到很氣憤也很無奈，當下並未看到待轉標誌，質疑政府設陷阱搶錢。

吳敏濟指出，此交叉路口的待轉標誌設置地點不理想，標誌附近不是路樹就是停靠路邊車輛遮住，當樹葉茂盛或中大型車輛停放路邊時，騎士從遠處根本無法察覺，而且標誌與號誌的水平距離也過遠，用路人通常只會看紅綠燈號誌，尤其外地來的更不會發現樹葉遮住的二段式左轉標誌。

交通局股長王建發表示，此路口待轉標誌位置確實不理想，將會儘快在20日下週五前改善完成，路樹部分也將請大甲區公所修剪，務必讓用路人能清楚辨識標誌。

大甲分局交通組組長王貞惠表示，本路段因車流量大，之前常發生機車左轉事故，才設置待轉標誌，在標誌改善完成之前，將會實施柔性勸導，但仍呼籲用路人小心駕駛，注意安全。

吳敏濟表示，附近許多路口都有待轉標誌，如大安港路左轉大安肉品市場的路口，位置就設在號誌右側幾公分處非常明顯，用路人從遠處看紅綠燈時就會一併看到，他要求交通局應該比照這樣的模式，讓用路人有一條安全回家的路。

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