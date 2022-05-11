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    首頁　>　臺中市

    避免醫療崩潰 中市議員︰徵用成功嶺營區作為篩檢診療專區

    預防醫療量難以負荷，市議員李中建議徵用成功嶺營區，作為疫情的篩檢與診療專區（記者蘇金鳳攝）

    預防醫療量難以負荷，市議員李中建議徵用成功嶺營區，作為疫情的篩檢與診療專區（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/11 14:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對未來疫情高峰，市議員李中議員今（11）日建議衛生局，應儘速徵用成功嶺營區，作為疫情的篩檢與診療專區，讓一般病患能順利就診，也避免醫療量能崩潰。

    衛生局長曾梓展表示，台中市要找專責的診療專區，目前比較不容易，至於建議在成功嶺設為專區，想法很前衛，若一天破萬人，是會有篩檢與診療專區的需求。

    市議員李中今天在市議會質詢表示，昨（10）日單日確診已破5萬例，雙北因確診數高，率先出現醫療未分流而導致一般病患無法即時獲得醫治的惡例。依據台北市長柯文哲的說法，因缺乏快篩試劑及擔心生活受限，新冠肺炎陽性確診的人數存在龐大黑數，確診數字將來還會不斷急遽上升。

    李中認為，面對這樣的趨勢，台中市不能再等中央的落後政策，應該要優先徵用成功嶺營區，讓快篩陽性的民眾集中到成功嶺進行PCR檢測，民眾可先在隔離區等候，一旦PCR陽性就立刻轉到治療區進行給藥及後續處置，所有的作業都在成功嶺營區內完成。醫院才有機會從龐大新冠肺炎事務中抽離，一般病患才能獲得即時的醫療處置。

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