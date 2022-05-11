武陵農場發展茶葉產業 要打響「武陵紅茶」品牌

富野集團董事長劉清郎贈送「武陵紅茶」匾額給武陵農場，11日揭牌。（武陵農場提供）

2022/05/11 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場種植5.5公頃青心烏龍及金萱茶，近年積極發展茶葉產業，生產武陵紅茶、杭菊紅茶，有茶葉、茶包，甚至還有冰淇淋，甚受遊客及消費者喜愛，富野集團董事長劉清郎特別頒贈「武陵紅茶」匾額，懸掛在武陵農場茶莊，今天揭牌！武陵農場場長鄭源敏盼藉此打響「武陵紅茶」名號及品牌。

武陵農場種植茶葉約30年，產區有兩處，一為農莊文物館周圍，種植「青心烏龍」；另一處則在靠近雪山登山口的茶園，主要種植台茶12號，即俗稱「金萱」的品種，種植面積共5.5公頃，年產量約9000斤，其中紅茶約2000斤，民國99年開始試做紅茶。

場方表示，兩種茶樹產製的紅茶風味不同，烏龍的茶湯鮮紅且帶有甘蔗的香甜滋味，金萱則茶湯橙紅並散發獨特的蜜果香，各有特色。

武陵農場這兩年積發展茶葉產業，除了生產春茶、冬茶的青茶，更利用7月採收的秋茶製作紅茶，並結合場內種植的杭菊，推出杭菊紅茶，有一般茶包及立體茶包，甚至開發出紅茶冰淇淋、杭菊紅茶冰淇淋等，透過場內福利社及網路商城販售，甚受遊客喜愛。

武陵農場場長鄭源敏表示，富野集團董事長劉清郎為協助農場開展茶葉事業，兼顧人文涵養與氣息，力邀基隆書法家張明萊題字，並製作成「武陵紅茶」匾額贈予武陵農場，新匾懸掛於茶莊內，遊客一進門即可看到，為茶莊增色不少，並盼此打響「武陵紅茶」品牌。

武陵農場種植約5.5公頃茶園，近年積極發展紅茶產業。（武陵農場提供）

武陵農場「武陵紅茶」揭牌，盼打響品牌。（武陵農場提供）

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