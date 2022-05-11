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    保護鳳梨外銷日本 「台農23號」芒果鳳梨申請日本品種權

    「台農23號」芒果鳳梨帶有芒果香氣，且肉質柔軟、少有纖維、糖酸度均高，並有耐儲藏的優點，已向日本提出品種權申請，日方並已公開登錄結果。（記者陳建志翻攝）

    「台農23號」芒果鳳梨帶有芒果香氣，且肉質柔軟、少有纖維、糖酸度均高，並有耐儲藏的優點，已向日本提出品種權申請，日方並已公開登錄結果。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/11 15:20

    〔記者陳建志／台中報導〕鳳梨是台灣重要的外銷水果，去年3月中國暫停台灣鳳梨進口後，農委會藉由內銷、外銷及加工等三方向推動各種因應措施，確保農民收益不受影響，其中日本是台灣積極開拓的外銷市場，為保護2019年培育成功的「台農23號-芒果鳳梨」在日本的品種權利，2021年10月已向日本提出「台農23號」鳳梨植物品種權申請並獲受理，今年5月6日日本並已公開登錄結果，未來可望正式取得日本品種權，另外也將針對鳳梨產業長期遭遇的市場集中、到貨品質不穩定等問題進行大型的研究，在2至3年內徹底解決產業問題。

    農試所指出，台灣鳳梨近年栽培面積約為1.1萬餘公頃，是外銷水果名列前茅的品項，因應中國去年3月起暫停我國鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三方向推動各項因應措施，確保農民收益不受影響。

    農試所表示，其中育種是重要的工作，該所嘉義分所為亞熱帶水果主要研發基地，自1934年育成首個鳳梨品種「台農1號」，至今已培育出18個鳳梨品種，其中「台農17號」金鑽鳳梨目前市佔率近8成，同時也是外銷主力，該所並在2019年推出培育多年的「台農23號」芒果鳳梨，該品種與金鑽鳳梨具有互補，適合在秋春兩季栽培，果實呈短圓筒形，果肉黃色、帶有芒果香氣，且肉質柔軟、少有纖維、糖酸度均高且耐儲藏，經過長程海運測試（由台灣運至加拿大），「芒果鳳梨」的褐化程度比「金鑽鳳梨」來得低，且在夏秋時仍能提供品質不錯的鮮果，極具外銷潛力。

    農試所指出，因日本是台灣積極開拓的外銷市場，為保護該品種在日本品種權利，該所在去年10月18日向日本提出「台農23號」鳳梨植物品種權申請並獲受理，今年5月6日日本農林水產省公開登錄結果，代表「台農23號」鳳梨已獲得日本品種權臨時性保護，待日方完成實質審查品種及性狀比對，就正式取得日本品種權。

    農試所表示，此外也積極在產地協助農民提高生產品質，包括營養管理、栽培技術、病蟲害防治，更訂定外銷鳳梨採收品質建議標準及建立標準作業流程，訂定台灣品種鳳梨自採後預冷至賣場上架須全程冷鏈，並維持13±2℃以確保品質。

    而為解決鳳梨產業長期遭遇的問題，農試所也將提出大型規劃，集中全所的研究量能，全面解決鳳梨產業面臨市場集中、到貨品質不穩定、害物檢疫及藥物殘留標準，以及外銷價格競爭，新市場拓展不易等問題，希望在2至3年內徹底解決鳳梨產業的問題。

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