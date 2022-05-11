老公「捉猴」痛打赤裸老婆與小王 法官認「激於義憤出手傷害」輕判

張男「捉姦」並痛打赤裸的老婆與小王，法官認為是「激於義憤出手傷害」，輕判徒刑2月。（示意圖）

2022/05/11 14:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子、張姓女子是夫妻，張男懷疑妻子張女出軌，聘請徵信社人員跟蹤，發現張女與馬姓男子進入一處套房，張男夥同廖姓朋友與徵信社人員，6人破門而入時，見張女、馬男赤裸同睡一床，眾人禁止張、馬兩人穿上衣服，再出手毆打裸身的2人，將馬男打得肋骨骨折，法官認為張男是「激於義憤出手傷害」，依強制罪輕判徒刑2月，廖男則依傷害罪判刑3月，皆可易科罰金，此案上訴二審中。

此案又有案外案，黃女是張男的好朋友，看不慣張女與馬男行為，於臉書公開兩人上述行徑，且貼出兩人照片，標示「姦夫淫婦」，法院依散布文字誹謗罪、公然侮辱罪，判處徒刑2月，可易科罰金、以及罰金6000元確定。

判決書指出，張男聘請徵信社跟蹤妻子張女，2019年11月26日中午，徵信社人員發現兩人進入一套房內，張男與朋友廖男接獲通報，與真實身份不詳的徵信社人員共6人，闖入住宅蒐證（俗稱抓猴、抓姦），見張女與馬男兩人赤裸在床上，禁止兩人穿上影片，並拍攝兩人裸身影片。

張女指控，「他們衝進來之後就開始打人，男生都衝去打馬男」，「丈夫張男跟一個穿紅色衣服的男子，先過來打我，後來又跑去打馬男，當時很混亂，是邊罵髒話邊打，徒手打的」、「當時我和馬男都全身赤裸，我要拉被子遮，都被扯掉，扯掉我被子時有說，妳還遮？」之後，「馬男被他們抓去旁邊打，並叫馬男蹲在地上不能動」，「他們從頭到尾都不讓我們穿衣服，連遮都不能遮」，直到警察到場，兩人才能穿上衣服。

中檢勘驗抓姦的錄影畫面，張男等6人確實禁止張女、馬男穿衣，還質疑「睡人家的老婆還話那麼多，你老婆要被人睡嗎？」至於傷勢，張女不嚴重，馬男卻是全身遍體鱗傷，左側肋骨骨折。

台中地院審理時，張男的律師辯稱，張男見張女、馬男要發生性關係，基於正當防衛而動手，但防衛過當，法官卻認為，縱使兩人正要發生性關係，張男等人衝入套房，馬男與張女即已停止，與正當防衛須有「現在」不法侵害的要件不符。

不過，法官強調，依一般社會通念，張男見兩人裸身在床，「屬不義行為」，足以激起一般人無可容忍的憤怒，張男受此刺激，當場出手傷害兩人，屬於「激於義憤而犯傷害罪」，又同時觸犯強制罪，依強制罪判刑2月，廖男依傷害罪判刑3月，可易科罰金，目前二審中。

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