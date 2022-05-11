台中兒童疫苗開打 家長迫不及待帶6歲兒請假施打

台中市疫苗開打首日，有爸爸上午帶６歲兒到文心森林公園外展接種站施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/11 15:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市兒童莫德納疫苗今天開打，首日除有3所校園開始接種，今天上午也有家長等不及帶6歲兒子請假先到文心森林公園外展接種站施打半劑疫苗。

這波兒童疫苗為莫德納半劑為6至11歲學童施打，這名男童6歲半就讀幼兒園，教育局安排家長自行帶孩子前往醫療院所接種。小兒科醫師施勝桓說，開打首日這名家長就來電小兒科診所詢問要為孩子接種，由於診所下午4點開打，家長等不及，上午就去外展接種站施打，由於現場也有醫師看診評估，家長陪著孩子施打，減少緊張，男童全程都沒哭，現場護理人員還送上軟糖鼓勵。

台中市235所公私立國小生共有16萬多人，經教育局回接種收意願書，學生總數為15萬8482人，有意在校接種人數36756人（23.19%），自行至醫療院所8448人（5.33%），總計有意施打比率為28.52%；另全市幼兒園6歲以上幼童約1.9萬，有意願接種莫德納疫苗2827人，施打比率為14.23%（以全市5/11滿6足歲之幼生數19872人計算）。

對於台中市莫德納兒童疫苗接種意願僅28%，施勝桓表示，兒童的接種率不到30%實在太低，認為兒童接種率應該提升到6成才有群體免疫力，而且近期確診人數暴增，其中15%為兒童，呼籲施打疫苗提升保護，否則疫情來勢洶洶，沒打疫苗就像外出沒穿衣服，增加風險。

台中市國小學生疫苗接種今天開跑，今天施打3所小校共33人，教育局、衛生局指出施打會集中在週四、週五，讓學童在週末假日可休息，原本預計6月中下旬兒童校園施打完畢，因應疫情高鋒，現在提前到6月2日施打完畢，另也評估不少家長可能還在觀望或是等BNT兒童疫苗，等到BNT疫苗再開打，應該大多數會接種。

至於BNT兒童疫苗延遲抵台，原定12日到貨，改為16日到達台灣，市府表示依教育部時程進行。

另外國高中生的第3劑為莫德納疫苗半劑，預計也在5月接種，由於也遇上5月21、22日國中會考，以及高國中段考、畢業考，近期發出接種意願書後，施打時間由學校安排。

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台中市兒童莫德納疫苗今天開打，醫療團隊進入校園為學童施打。（記者蔡淑媛翻攝）

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