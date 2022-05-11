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    中市潭子新田步道流浪犬出沒傷人 動保處出動大型誘捕籠

    動保處在新田地區設置的大型誘捕籠（圍片）。（圖由蕭隆澤提供攝）

    動保處在新田地區設置的大型誘捕籠（圍片）。（圖由蕭隆澤提供攝）

    2022/05/11 14:03

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區新田登山步道附近流浪犬成群，日前並發生機車騎士被流浪犬咬傷事件，民眾為閃避流浪犬，並導致電動自行車摔落5、6公尺深的溪谷，台中市議員蕭隆澤今天清晨會同動保處人員到場誘捕流浪犬，惜因下雨，沒有犬隻出沒，動保處表示，去年起已將新田地區列入重點捕捉區域，去年共移除73隻，今年也移除10隻，將持續誘捕結紮，解決地方困擾。

    潭子區農會果樹一班班長蕭宗仁的果園就位於新田登山步道附近，他表示，附近常有民眾固定餵食流浪犬，因為「流浪狗很可憐」，他上前勸告，希望民眾不要餵食流浪犬，造成流浪犬聚集，危及人車安全，結果還被嗆「不然你打死我啊」，當地流浪犬初估逾百隻，曾有果農開鐵牛車經過，遭數十隻流浪狗追逐吠叫，而到步道休閒運動的民眾多，狗追咬人的事件層出不窮，希望有關單位重視。

    市議員蕭隆澤表示，流浪犬聚集讓登山遊客等卻步，也影響果農種植，日前更發生流浪犬傷人事件，呼籲市府應積極改善；動保處長林儒良表示，動保處去年在新田地區共捕捉70隻流浪犬，今年也補捉了10隻，若比較乖巧的犬隻就結紮後再回置，比較兇狠的則安置在收容中心再教化，因近日發生流浪犬傷人事件，目前動物處在新田地區設置大型誘捕籠（圍片）進行誘捕，也不再回置，不過，今天因下雨，附近並無犬隻出沒，誘捕失敗，不過，誘捕行動將持續進行。

    台中市觀光旅遊局表示，為維護民眾登山休閒安全，將加強巡查新田步道，宣導民眾避免餵食，以確保民眾安全，打造優質休憩景點。

    動保處在潭子新田步道附近設置的大型誘捕籠。（圖由蕭隆澤提供）

    動保處在潭子新田步道附近設置的大型誘捕籠。（圖由蕭隆澤提供）

    動保處人員冒雨到新田步道誘捕流浪犬。（圖由蕭隆澤提供）

    動保處人員冒雨到新田步道誘捕流浪犬。（圖由蕭隆澤提供）

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