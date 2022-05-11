用人頭賣房發大財 交際花裝窮不繳稅 臉書「炫富」被管收

楊女宣稱自己很窮，臉書卻張貼提著名牌包，到處遊樂吃喝的炫富照片。（記者張瑞楨翻攝）

2022/05/11 13:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓女子利用人頭賣房子，大賺652萬餘元，逃避奢侈稅不繳，稅金加上罰鍰共979萬元，她裝窮拒繳納，卻又在臉書上「炫富」，包括貼出參加社團聚餐、買寶石戒指、購置名牌包或出遊玩樂、吃大餐照片，更惡的是，她還把存款402萬元領光，辯稱保險的「要保人」，逃避法務部行政執行署台中分署查扣，該分署向法院聲請管收，她辯稱都是朋友招待、花錢買奢侈品送她，法官不採信，裁定管收，每次最長3個月。

執行署台中分署指出，45歲楊女於2012年至2013年，利用名下無房產的人頭，先買下豐原、神岡區的房子，再於1年內銷售，得款達2247萬餘元，利益達652萬餘元，卻逃避奢侈稅，分文未繳，楊女於財政部中區國稅局調查時，坦承用人頭買賣房子，簽下承諾書，承諾要繳納，卻又食言而肥，指自己無業，沒有錢繳納。

台中分署調查發現，楊女近期將銀行存款402萬餘元領光，其中有225萬餘元去向不明外，楊女還把自己的商業人壽保險要保人，名義變更為母親名下，隱匿個人財產，導致台中分署執行時，已無財產可供執行。

執行官發現，楊女隱匿財產，卻又於臉書中「炫富」，毫不避諱自己活絡於商業聯誼社團，於臉書炫耀自己參加社團餐敘，以及到處玩樂吃大餐，甚至還貼出自己買寶石戒指、購置奢侈名牌包，與四處旅遊吃大餐的照片，台中分署蒐集臉書照片後，向台中地院聲請管收（類似刑事羈押，暫時拘禁於看守所）。

台中地院上週四開庭時，楊女辯稱，她真的沒錢，買賣房子所得，都用於清償媽媽與兄長的貸款，但她無法提出證明，至於吃大餐、買鑽石與遊樂，是朋友招待，或朋友送她，法官認為這些說法違法常理，裁定楊女管收。

楊女宣稱自己無業很窮，臉書卻張貼自己盛裝參加社團活動照片。（記者張瑞楨翻攝）

楊女於社團活動中相當活躍，常貼出自己參加社團的照片。（記者張瑞楨翻攝）

楊女宣稱自己無業很窮，臉書卻張貼自己吃大餐照片。（記者張瑞楨翻攝）

楊女常貼出自己出遊照片炫富，她告訴法官，吃喝玩樂都是朋友招待。（記者張瑞楨翻攝）

宣稱很窮的楊女，於臉書貼出名牌包照片炫富。（記者張瑞楨翻攝）

宣稱很窮的楊女，於臉書貼出買寶石照片炫富。（記者張瑞楨翻攝）

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