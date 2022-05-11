居隔者猛接關懷電話 中市議員建議減少：佔線又耗盡人力

確診者居隔一天接獲多通關懷電話，中市議員江肇國建議減少，讓其他有需要民眾打得進來（記者蘇金鳳攝）

2022/05/11 12:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕確診者展開居家照護，一天可接多通關懷電話，本身是確診者的市議員江肇國今天在市議會以自己本身的經驗向衛生局提出建議，指自己在居隔期間每日會接到居家照護中心、醫療院所、視訊問診等主動慰問的來電，而隨確診數增加，撥打主動關懷電話勢必會耗盡人力，因此應該減少主動慰問電話以防佔線，用「Call in」取代「Call out」，讓想要詢問問題的民眾能打得進來。

衛生局長曾梓展表示，非常認同此一看法，已開始跟民政局建議改發簡訊表達關懷。

市議員江肇國今天在市議會的警消環衛的業務質詢進行視訊質詢表示，他因確診居家隔離，但是接獲很多單位的關懷電話，建議衛生局可適當減少主動慰問電話以防佔線，用「Call in」取代「Call out」，切勿讓沒事的人每天接電話、有問題的人打不進去，希望民眾可有效打進專線，詢問並解決居隔期間的生活、醫療問題。

江肇國也建議，衛生局局長曾任診所協會理事長，應要積極與基層診所合作，仿效高雄市讓超過千家的基層診所負責施打疫苗、下放快篩試劑等。

江肇國指出，台中市也應該讓診所「動起來」，除了PCR篩檢外，更應適度負責施打疫苗、發放快篩，居家照護關懷等，將醫療院所的量能回歸照護其他科目的病患，也將局本部的人力適時收回統籌，讓防疫量能遍佈整座城市。

江肇國更強調，台中市採購快篩試劑進度已經落後，過去一整年採購不到20萬劑，而衛生局今年4月份採購的100萬劑也尚未出貨，務必催促快篩儘速到貨，以因應警察局、消防局、環保局等無法自行採購卻有外出勤務的局處需求。

此外，針對中低收入戶制定領取快篩的相應政策，他建議可參考高雄發放的「快篩兌換券」，不要讓中低收入戶因經濟能力變成了「快篩孤兒」。

曾梓展表示，高雄市的診所配合才100多家，而他自己出身基層診所，知道基層診所的想法，已展開跟基層診所的配合，如7家PCR篩檢，會努力讓基層診所納入防疫量能，至於弱勢戶的快篩劑購買問題，社會局已在處理。

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