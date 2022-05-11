洞房約炮陌生女 還陸續劈腿10女 荒唐人夫判賠百萬

趙女指控，賴男與她結婚，又與薛女、「前女友」，有不正當男女交往關係，還在交友軟體上與多名女子（約7人），有露骨對話、互傳不雅個人性器官照片，賴男應賠償100萬元。示意圖。（本報合成）

2022/05/11 12:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕趙姓女子去年2月與賴姓男子結婚，卻發現賴男結婚當天深夜，就跟陌生女子約砲，各大交友App全有被告賴男足跡，更扯的是，結婚第二天就失聯，之後，趙女發現，薛姓女子與賴男於臉書中「恩愛放閃」，賴男又跟「前女友」復合，另外，賴男又與約7名身分不詳女子「約炮」，濫交紊亂程度令人瞠目結舌，原配趙女提出民事訴訟，台中地院判決賴男應賠償原配100萬元，小三薛女、賴男的「前女友」，各應賠償3萬元，可上訴。

判決書指出，趙女提出民事訴訟指控，她與賴男去年2月結婚，登記結婚當天晚間，她就發現新婚丈夫賴男，透過交友App軟體，深夜約陌生女子見面，且各大交友App全有丈夫的電子足跡，從她與賴男交往至結婚，這段期間丈夫賴男不斷劈腿多名女性。

更扯的是，趙女指控，結婚第二天，賴男就處於「半失聯失蹤」狀態，封鎖與她的聯絡方式，包括臉書、IG等通訊軟體，只有LINE偶爾回應，或手機簡訊可以傳送，去年6月，趙女接獲一女子訊息，該女子自稱是賴男的「前女友」，兩人於2019年5月復合（賴男與趙女結婚之前），最後一次發生性關係是在去年4月（趙女與賴男結婚之後）。

趙女又從臉書發現，去年7月間，薛姓女子於臉書貼文標示賴男，亦即俗稱的「恩愛放閃」、「曬恩愛」，薛女還強調，「搬新家，要過真正的2人世界」。

趙女指控，賴男與她結婚，又與薛女、「前女友」，有不正當男女交往關係，還在交友軟體上與多名女子（約7人），有露骨對話、互傳不雅個人性器官照片，賴男應賠償100萬元，薛女應賠償70萬元，「前女友」應賠償30萬元。

賴男答辯說，他與趙女登記結婚當日已不歡而散，他向法院訴請婚姻無效，至於薛女、前女友，都與他沒有性關係，薛女抗辯說，她是賴男直銷公司的上下線關係，沒有性關係，「前女友」辯稱，她不知賴男與趙女結婚。

台中地院法官審閱證物，發現賴男與約7名身分不詳女子，有鹹濕露骨對話，甚至互傳性器官照片，約見面發生性關係（俗稱約炮、一夜情），法官認定，賴男「於婚姻狀況下，仍於交友軟體上四處約炮」，侵害趙女配偶權，應賠償100萬元，至於薛女與「前女友」，辯詞不足採信，法官判決各賠償3萬元，可上訴。

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