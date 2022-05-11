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    中市兒童莫德納僅28.52％想打 首日3校共33人接種

    中市兒童莫德納僅28.52%想打，首日3校共33人接種。（圖：市府提供）

    中市兒童莫德納僅28.52%想打，首日3校共33人接種。（圖：市府提供）

    2022/05/11 12:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市6-11歲兒童莫德納症苗今日開打，教育局調查全市235所國小施打意願28.52%，首日衛生局安排醫療院所上午到東勢區中科國小、石角國小、太平區東汴國小等3校，共幫33名學童施打疫苗，受疫情升溫影響，家長不能進校陪孩子打疫苗，但校方均安排志工及老師安撫下，教育局指出，首日接種過程順利。

    教育局指出，全市共235所公私立國小，回收15萬8482份意願書，同意在校接種人數3萬6756人（23.19%），自行至醫療院所8448人（5.33%），總計有意願施打比率為28.52%。

    教育局指出，衛生局根據學生回覆意願情況，目前共安排39組合約醫療院所，今日起至6月10日止，入校為學生進行莫德納疫苗第一劑接種作業，提升國小學童防護力。

    教育局指出，今天是接種首日，替東勢區中科國小9位、石角國小7位、太平區東汴國小17位學生接種疫苗，在學校志工及老師等人安撫下，過程順利；市府消防局也加派人力及救護車輛於各分隊待命，學生於接種疫苗後如產生嚴重不良反應，可立即聯繫通報送醫，學校也會及時通知學生家長，請家長放心。

    至於幼兒園的接種意願，教育局說，教育局統計全市幼兒園，至5月11日滿6足歲的幼生數共1萬9872人，有意願接種莫德納疫苗共2827人，施打比率為14.23%，幼兒園則由家長帶孩子前往醫療院所接種。

    教育局提醒，COVID-19疫苗施打完畢後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，請家長協助於施打前一天叮嚀孩子應早點就寢、有充足睡眠，接種當天不要空腹過久，適度緩解情緒緊張。當日接種疫苗後，已請各校適時調整後續課程內容，以靜態活動為主，同時持續注意學生的身體狀況，後續孩子如出現身體不適症狀，亦可向學校請疫苗假，不會納入學生個人出缺席紀錄，也不會扣減學業成績評量。

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