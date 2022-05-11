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    民進黨台中市議員第四選區初選 確定提名謝志忠、廖芝晏

    市議員謝志忠順利取得民進黨參選連任門票。（取自謝志忠臉書）

    市議員謝志忠順利取得民進黨參選連任門票。（取自謝志忠臉書）

    2022/05/11 12:04

    〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市議員第四選區（后里、豐原）初選出爐！ 確定提名現任市議員謝志忠及廖芝晏，國民黨則有現任市議員陳本添、張瀞分，還有新人邱愛珊，無黨籍現任議員王朝坤及陳清龍也尋求連任，時代力量則推舉在地青年傅智恒，形成8人搶5席的局面；翁美春則質疑民調結果，表示將申請複查 。

    民進黨本屆議員選舉提名三席，結果只有謝志忠順利當選，前議員翁美春及由林佳龍指派挑戰的新人劉厚承雙雙落選，下屆選舉綠營改提二席，本屆落選頭的翁美春捲土重來，劉厚承則改由妻子廖芝晏爭取提名，昨晚電話民調出爐，民進黨確定提名謝志忠、廖芝晏。

    民進黨昨進台中市議員第四選區初選民調，結果謝志忠以0.2526取得第一，新人廖芝晏則拿到0.1769、翁美春0.1741，廖芝晏小贏翁美春0.0028勝出，取得參選門票，翁美春對此一開始表示「願賭服輸」，將不會參選到底，但人她隨後接獲支持者反映民調不公，因支持者接到民調電話，表示「支持翁美春」，結果民調公司就掛斷電話，翁美春為此表示，將申請複查民調結果。

    民進黨提名塵埃落定，但國民黨雙姝張瀞分及邱愛珊仍無解，邱愛珊強調將參選到底，因此，國民黨將有現任議員陳本添、張瀞分及新人邱愛珊參選，無黨籍現任議員王朝坤及陳清龍則尋求連任，加上時代力量推舉在地青年傅智恒參選，形成8人搶5席的局面，鹿死誰手，值得關注。（12:21更新）

    林佳龍子弟兵廖芝晏以新人之姿，獲民進黨提名參選台中市第四選區市議員。（取自廖芝晏臉書）

    林佳龍子弟兵廖芝晏以新人之姿，獲民進黨提名參選台中市第四選區市議員。（取自廖芝晏臉書）

    翁美春民調勝出，強調願賭服輸，將不再參選台中市議員。（取自翁美春臉書）

    翁美春民調勝出，強調願賭服輸，將不再參選台中市議員。（取自翁美春臉書）

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