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    中市國小施打莫德納今開跑 東勢中科及石角國小皆個位數學生施打

    石角國小共37名學生，今天有7人施打武漢肺炎莫德納疫苗。（學校提供）

    石角國小共37名學生，今天有7人施打武漢肺炎莫德納疫苗。（學校提供）

    2022/05/11 11:40

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市國小學生疫苗接種今天開跑！東勢區石角及中科國小分別於今天上午8點及9點半開打，由於兩校都是偏鄉學校，學生分別只有37人及36人，今天分別只有7人及6人施打，施打比率分別為0.18及0.16。兩校校長表示，主要是學生家長還在觀望，有的則是想等候BNT疫苗，施打比率符合一般狀況。

    衛生局今天安排醫療院所到學校學生施打疫苗，由於目前疫情期間，校園不對外開放，家長無法陪同孩子打疫苗，但校方安排志工及老師安撫學生，施打過程還算順利，石角國小校長李明昌表示，目前學生施打後皆在學校觀察中。

    李明昌表示，該校37名學生，首波有7人施打，施打比率約0.18，符合一般施打比率，許多家長還在觀望，可能是想看看其他學生施打後有無副作用或等候BNT疫苗。

    COVID-19疫苗施打完畢後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，教育局表示，學生在施打前一天應早點就寢、有充足睡眠，接種當天不要空腹過久，適度緩解情緒緊張。當日接種疫苗後，已請各校適時調整後續課程內容，以靜態活動為主，同時持續注意學生的身體狀況，後續孩子如出現身體不適症狀，亦可向學校請疫苗假，不會納入學生個人出缺席紀錄，也不會扣減學業成績評量。

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