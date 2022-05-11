想當廚師卻摔得嗅覺永久喪失 中市政府國賠133萬元

中市養工處宣稱此坑洞，只是長度、寬度各1.5公分、深度為0.5公分的裂痕，法官認為明顯不符，不採信此辯詞。（記者張瑞楨翻攝）

2022/05/11 11:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後，推動道路平整的「燙平專案」，2019年9月16日還發採訪通知給記者，指稱「台中新市政、路平再升級」，諷刺的是，當天發生姚姓少年（廚師學徒），騎腳踏車輾到一處路口大坑洞，摔得全身擦傷、鼻樑斷裂，更糟的是，他想當廚師，嗅覺卻永久喪失，憤而提出國家賠償告訴，索賠259萬餘元，台中地院判決中市政府應賠償133萬餘元，可上訴。

姚姓少年當時就讀高中，暫時休學擔任廚師學徒，他於上述時間的下午，騎腳踏車行經台灣大道與太原路口時，輾到該路口的道路坑洞，此坑洞有點深，且面積頗大，其父當時感嘆說，如果台中市的路再鋪好些，兒子的意外就不會發生，「希望我兒子是最後一個」。

諷刺的是，台中市政府當天剛好發採訪通知，指中市政府翌日（2019年9月17日）將提出「台中新市政、路平再升級」專案報告，市府宣稱盧秀燕上任後，推動路面「燙平專案」，至2019年9月止，已完成215條主要道路，累計改善長度為77.484公里。

姚姓少年與父親提出國賠請求，但台中市養護工程處拒絕賠償，姚姓父子進而向台中地院提出國賠之訴，理由是地面上有長度約22公分、寬度約19公分、深度約1.5公分坑洞，導致姚姓少年摔車，四肢多處擦挫傷、面部多處擦挫傷、鼻骨骨折、嗅覺永久喪失等傷勢。

姚姓父子主張，中市養工處是此道路的主管機關，卻沒有即時填補坑洞，沒有設置警告標誌，請求賠償醫療費用、交通費用、看護費用、自行車及手錶修復費用、不能工作損失、勞動能力減損與精神慰撫金（80萬元），共計259萬元。

中市養工處則指出，此路段雖有龜裂，長度及寬度各為1.5公分、深度則為0.5公分，並無危害行車安全，養工處都有定期巡查此路段，進行坑洞修補作業，該路段於事發前6個月，並未發生交通事故，顯示中市養工處管理並無欠缺，至於摔車原因，是未依正常方式煞車，是姚姓少年自己的過失。

法官認為，從警察繪製的現場圖，與中市養工處所指的長度、寬度各1.5公分、深度為0.5公分坑洞，兩者不符合，另外，依「建設局市六區工程隊道路巡查日報表」，當天曾發現坑洞，並記載「破損」，卻沒有立刻填補，勘驗附近路口監視器，可見姚姓少年途經時，重心往右偏移摔車，位置與坑洞相符，顯示摔車原因是此坑洞，中市養工處辯詞不足採信，

法官認為，姚姓少年有嗅覺（部分）功能永久喪失，勞動能力減損6％，依霍夫曼式計算法，中市養工處應賠償62萬餘元，精神慰撫金則以50萬元適當，再加上醫療費用等，應賠償133萬餘元，可上訴。

姚姓少年想當廚師，卻因中市道路坑洞，摔得嗅覺永久喪失。（記者張瑞楨翻攝）

中市養工處宣稱此坑洞，只是長度、寬度各1.5公分、深度為0.5公分的裂痕，法官認為明顯不符，不採信此辯詞。（記者張瑞楨翻攝）

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