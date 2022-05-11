中市抽驗10款遊戲墊 3件不合規定

中市抽驗10款遊戲墊3件不合規定。（圖由市府提供）

2022/05/11 10:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕家有幼童的父母，幾乎都會購買遊戲墊鋪設在地板，讓幼兒爬行、遊戲，台中市政府消保官採樣市面上10款遊戲墊，檢驗塑化劑、甲醯胺及短鏈氯化石蠟含量，結果查驗化學物質部份全數合格，但有2款商品標示不符規定，且1款無商品檢驗標識，均已移請相關主管機關查處。

法制局長李善植表示，幼兒在學習爬行或走路階段，家長為避免幼兒碰撞受傷，多會購買遊戲地墊鋪設在客廳或遊戲室，由於遊戲墊是幼兒經常接觸的商品，委請專業檢驗機構針對塑化劑、甲醯胺及短鏈氯化石蠟等有害人體健康物質進行檢測，結果顯示甲醯胺含量均小於法規標準，塑化劑及短鏈氯化石蠟均未檢出。

但另有2件商品包裝標示不符規定，已由市府經濟發展局移請當地主管機關要求業者限期改正；其中有1款無商品檢驗標識，違反商品檢驗法，也已移請經濟部標準檢驗局查處。

主任消保官康馨壬補充，目前法規僅要求有圖案、數字或文字的塑膠彩色地墊為應施檢驗商品，故此類商品應符合國家標準CNS4797「玩具安全 一般要求」，且須貼有商品檢驗標識，消費者選購時，記得多加注意有無像箭頭般標示的檢驗標識。

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