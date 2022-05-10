藥頭請吃大麻巧克力？反毒宣導遭批 中警：尊重言論

台中市警局今在臉書粉專發布一則有關大麻巧克力的反毒貼文。（擷自市警局臉書粉專）

2022/05/10 22:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局今在臉書粉專發布一則有關大麻巧克力的反毒貼文，文中提到「大麻成癮性僅次於海洛因」、「藥頭為推銷免費請你吃」等內容引發熱議，連同支持大麻合法化藝人在內的大批網友紛紛吐槽開嗆，市警局晚間澄清說，意思可能遭誤解，但尊重言論，緝毒絕不手軟，籲請民眾切勿以身試法。

該則PO文表示，黑巧克力是大眾喜愛的零食之一，「但請記得，品嚐巧克力一定要慎選來源！大麻巧克力雖然外觀與黑巧克力無異，但內含第2級毒品大麻，不但對身體無益，還會造成不可逆的傷害，可千萬別因為好奇而試用。」同時附上圖片寫到「大麻是二級毒品，成癮性僅次於海洛因」。

小編接著指出，藥頭會以「這只是普通的巧克力，大家都吃了，你不來一塊？（施加同儕壓力）」、「這吃了可以讓你放鬆」、「這吃了可以讓你心情變好」、「免費請你吃」、「只吃一塊不會怎麼樣」等理由，引起民眾好奇心，藉此推銷購買大麻產品。

只是文章一出引發網友熱議，至晚間已有數千則留言，幾乎都是針對「大麻成癮性僅次於海洛因」、「藥頭為推銷免費請你吃」這兩項內容開嗆吐槽，其中有大力提倡大麻合法化的藝人認為，「免費請你吃」是一派胡言，根本不會有這種狀況，因此在留言區開嗆「藥頭會免費請你吃我頭給你！哈們」。

而許多網友也在該留言底下寫下「哈們！」表示支持，另有網友質疑「其實Google很好用，啥資訊都有，警局小編要不要去增進自己知識一下」、「是在開玩笑嗎？」、「警察公然造謠欸」，認為還有多種毒品毒性、成癮性皆在大麻之上。

市警局表示，根據現行的毒品危害防制條例規定，大麻是二級毒品，海洛因是一級毒品，大麻的成癮性，一定是低於海洛因，語意可能遭網友誤解，貼文旨在提醒民眾勿受到誘惑而好奇試用來路不明食品，避免因可能內含大麻成分，危害身心健康。

而先前也有渣男藥頭以大麻巧克力迷昏女生，進而性侵得逞還讓對方染上性病，因而遭重判九年半的判例，顯示此實務案例可證明小編所言非虛，另有關網友的留言表示尊重，查緝毒品向為警方重點工作，將持續強化查緝作為，籲請民眾切勿以身試法。

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台中市警局反毒貼文引發網友熱議。（擷自市警局臉書粉專）

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