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    嚇死！老婦衝警局「我家門前有大蛇」 警民合捕...2米長

    萬豐派出所員警和一名熱心阿伯合作，成功捕抓到一條長度近2米的保育類黑眉錦蛇。（記者陳建志翻攝）

    萬豐派出所員警和一名熱心阿伯合作，成功捕抓到一條長度近2米的保育類黑眉錦蛇。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/10 20:43

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區一名年約70歲洪姓老婦人，日前接近中午時，慌慌張張跑進萬豐派出所向值班員警求助「我家門前躲了一條蛇，快來幫幫我」，員警王朝鋒、郭秉諧得知，立刻帶著捕蛇夾趕到現場，果然發現門前躲了一條大蛇，員警小心翼翼夾住蛇身，一名熱心阿伯則抓住蛇尾將牠拉出來，赫然發現是長度近2米的大蛇，合力放進布袋中，讓民眾鬆了一口氣，經聯繫農委會派專人前來處理，確認抓到的是一條保育類的黑眉錦蛇。

    這名洪姓老婦人，日前上午11點多，慌慌張張衝進派出所報案，表示在派出所對面的霧峰區中正路176巷住家門前躲著一條大蛇，拜託員警可以協助抓蛇，警員王朝鋒、郭秉諧得知，立刻帶著捕蛇夾趕往現場協助。

    2人抵達後，果然發現一條蛇躲在門前階梯下，立刻用捕蛇夾夾住蛇身，一名熱心的阿伯，則是從後面抓住蛇尾，將整條蛇拉出來，大家看到是一條長度將近2米的大蛇都嚇了一跳，最後兩人合作將蛇放進布袋中，讓飽受驚嚇的婦人終於鬆了一口氣。

    員警將蛇帶回派出所後，聯繫農委會派專人前來處理，沒多久專門處理的人員趕來，將大蛇抓出布袋後發現，是一條保育類、無毒性的黑眉錦蛇，因近期進入蛇類繁殖期，各種蛇類都開始積極的進食或是移動尋找適合的交配對象、繁殖地點，才會出現在民宅住家附近。

    霧峰分局長李建興則呼籲，遇到不明種類的蛇，首先要遠離不要拍打攻擊牠，也不要試圖自己驅趕或把牠打死，錯誤的方法會更刺激蛇，多數的毒蛇咬傷案件都是因此發生，要盡速聯繫農委會等相關單位，如不知道捕蛇權責單位，也可播打1999、110或119電話，代為聯繫權責單位至現場協助，切勿自己徒手驚擾蛇類，以免讓自身陷入危險。

    萬豐派出所員警和一名熱心阿伯合作，成功捕抓到一條長度近2米的保育類黑眉錦蛇。（記者陳建志翻攝）（記者陳建志攝）

    萬豐派出所員警和一名熱心阿伯合作，成功捕抓到一條長度近2米的保育類黑眉錦蛇。（記者陳建志翻攝）（記者陳建志攝）

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