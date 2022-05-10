決戰武肺中重症 中市衛生局長︰現在就應降級為第四類傳染病

曾梓展強調這場疫情是「決戰中重症」，建議中央現在就把新冠肺炎從法定第5類傳染病，降為第4類。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/10 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國本土新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案今天突破5萬人，台中市今日也新增3346人，確診病例直線上升，衛生局長曾梓展直言未來一週台中市可能破萬，確診高峰恐達2萬到5萬人，預計5月底至6月初是高峰期，擔心醫療能量可能崩潰，強調這是一場「決戰中重症」的戰役，抑制中重症病例發生，就能保住醫療量能，避免醫療崩潰，建議中央現在就把新冠肺炎從法定第5類傳染病，降為如流感併發重症的第4類傳染病，就醫快篩即確診。

曾梓展強調，期盼中央將新冠肺炎從法定傳染病第5類能降到第4類，能像流感經快篩陽性給藥，可簡化衛生單位的工作，把輕症控管好，不要惡化變重症，也讓醫護專心照顧中重症患者，這是超前部署最重要的事，不要再等疫情高鋒過後。

曾梓展說明，以1週後台中市單日新增確診1萬例，一旦病例大增，中重症也可能增加，以中重症發生率上升到1%，就約有100人住院，目前中央徵用全市500床以上的大型醫院來說，即使徵用到30%到2500床，也難以負荷，因此希望中央現在就能降級到法定第4類傳染病，能把中重症率維持在0.3%以下。

曾梓展說，目前確診者逾99％為輕症或無症狀，重症及死亡率降低至0.3%，已經和流感接近，新冠肺炎一旦降為第4類傳染病，與流感相同，就診醫療院所後經由醫師做快篩為陽性，即為確診，經診斷需要則能如流感一樣給予抗病毒藥物，減少民眾中重症發生，才能避免在這場疫情海嘯中醫療崩潰。

曾梓展說也說，武肺調整至第4類回到正常傳染病通報系統，不用再投入大量社會成本，才能簡化行政流程，讓公衛系統及醫院全力照顧患者。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法