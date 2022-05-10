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    中市+3346創新高 盧秀燕：1999有線上文字應答、官網有防疫QA

    台中市本土確診人數創新高。（記者張軒哲翻攝）

    台中市本土確診人數創新高。（記者張軒哲翻攝）

    2022/05/10 15:28

    〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，今日國內本土確診新增50828例，台中市單日新增3346例，全市累計22533人確診。市長盧秀燕表示，疫情仍然嚴峻，市府各項防疫措施與確診照護機制會不斷滾動式調整，與時俱進，呼籲市民不用過度緊張，做好個人防疫措施，出外戴好口罩。

    盧秀燕提到，隨著疫情持續升溫，市民想了解疫情相關資訊或市府防疫措施，常會透過1999市民專線，據統計，每天1999進線來電大約有4000通，話務量龐大，話務人員負擔沉重，因此，市府針對1999設計網路線上文字應答服務，民眾不用電話就可以諮詢疫情相關資訊；市府也在官網設有防疫專區，市民可先上網觀看相關QA和疫情資訊，歡迎大家多多利用。

    有關台中市居家照護統計，盧秀燕指出，截至今日10時，已送出16158位進行評估，其中13828 位（85.57%）已收案居家照護，累計健康關懷47358人次，視訊診察1434人，送藥到府613人；專責病床病床數共839床，已使用299床（35.64%）、可使用540床（64.36%）。

    隨著疫情升溫，許多活動為避免群聚增加風險，紛紛自主取消或延期，包括捐血活動，民眾捐血的意願因此受到影響，導致血庫存量嚴重告急，血量剩低於7天，據媒體報導，台中地區O型和AB型的存量都出現嚴重急缺狀況，庫存量已經低於4天，盧秀燕呼籲市民朋友加入捐血行列，讓需要輸血的病患能及時獲得救助，台中捐血中心有多處捐血站與捐血車，捐血中心也有訂定完善的防疫措施，希望民眾朋友發揮熱情，熱血相助。

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