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    不長眼！當著警車面闖紅燈 毒蟲車上一堆「青發」露餡

    保大員警上週六查獲一堆「青發」包裝的毒咖啡包。（警方提供）

    保大員警上週六查獲一堆「青發」包裝的毒咖啡包。（警方提供）

    2022/05/10 14:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊線上立破績效傑出，光短短一年多時間已有5位大隊長榮升分局長，上週六母親節前夕，該大隊員警線上巡邏時再度查獲一堆毒咖啡包，展現悍警優良傳統，局長蔡蒼柏隔天就前往頒發破案茶表揚，除感謝第一線同仁的辛苦付出，更提醒爭取績效之餘更要注意本身安全，尤其防疫措施一定要落實。

    該大隊第一中隊小隊長蔡東峰、警員黃瑞豐、高飛翔等3員，當天深夜巡經東區復興路與公園東路口時，發現一輛自小客闖紅燈，實施交通稽查，盤查中只見28歲的江姓駕駛神情緊張且直冒冷汗，員警直覺有異請他下車受檢並查驗身分時，江嫌見事跡敗露自行坦認車內攜毒。

    警方同時在車內查獲「青發」包裝的毒咖啡包41包（重243.8公克），經採驗呈二級毒品甲基安非他命陽性反應，但江嫌警訊中辯稱，毒咖啡包是供自己沖泡飲用，否認販賣，但警方強烈懷疑其說詞，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源及流向。

    保大大隊長周俊銘說，同仁用行動力證明優良傳統，尤其保大相較各分局業務相對單純、任務更為明確，藉由巡邏勤務線上破獲案件除防制犯罪外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，並結合快速打擊部隊強勢執法作為，期有效嚇阻犯罪發生，安定民心。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    局長蔡蒼柏隔天到保大頒發破案茶。（警方提供）

    局長蔡蒼柏隔天到保大頒發破案茶。（警方提供）

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