中市連3天確診破2千 議員促設「車來速」助PCR分流

中市連3天確診破2千，議員陳淑華促設「車來速」專區助PCR分流。（圖由陳淑華提供）

2022/05/10 14:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數連3天破2千例，市議員陳淑華指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預測台灣第一波疫情高峰會落在5月20日到6月10日左右，預估台中市也會有疫情高峰出現，促市府應另尋空曠處成立「車來速」大型篩檢站，幫醫院分散醫療服務量能；衛生局長曾梓展指出，已研擬「車來速」，另也向中央反映應開放若基層診所快篩陽性就視同確診，讓第一線診所能針對無狀或輕症者協助給藥治療以控制疫情。

陳淑華指出，台中已連續3天確該數破2千人，照此下去，應確診數會愈來愈高，中央也預估在5月20日到6月10日左右，台灣會出現第一波疫情高峰，台中市是否掌握何時可能出現確診高峰。

曾梓展指出，他估台中市1週後可能每日確診數會破萬，單日最高落在5月底、6月中，1天恐會有2到3萬人確診，這是他觀察國外驗推估的數字，另內部也有抓台中疫情曲線，台中市的疫情確實會再往上走。

陳淑華指出，目前台中市篩檢作業主要集中到醫院做，隨確診數增加，憂再不分流，醫院醫療量能恐被排擠，目前高雄已推出「車來速」分流篩檢人潮，台北也跟進，針對無症、輕症患者進行篩檢及比較簡單的診療，疏導無症、輕症患者遠離大醫院，把急診空間留給中重症及需要急診的其他病患能獲得醫療救護，更能分流減輕醫護負擔。

陳淑華提出，既然衛生局預估未來1週日確診數達萬人，甚至到5月底、6月初可能達到2、3萬人，現有的篩檢站及篩檢模式恐屆時難能消化，會出現大排長龍情況，台中應加速比照設置大型篩檢站，且要尋求遠離醫院之外的大型空地或廣場設置「車來速」助分流。

曾梓展指出，目前市府與醫療院所合作推出「快篩陽得來速」、「兒童就醫得來速」、「診所PCR得來速」等措施，維繫醫療量能，其中診所PCR得來速有7家，今日又有30家報名參加協助達到分流機制。

曾梓展說，目前也有考慮要設「車來速」且尋求合適地點中，但也向中央建議，最好是能同時開放第一線在PCR篩出陽性後能給藥治療，以利協助醫療分流，也達到控制疫情效果。

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