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    台中大坑12條步道 年底增一條正式3-1步道

    大坑3號步道旁有一條民眾自行修築的3-1步道，市府張貼公告提民眾注意安全。（記者歐素美攝）

    大坑3號步道旁有一條民眾自行修築的3-1步道，市府張貼公告提民眾注意安全。（記者歐素美攝）

    2022/05/10 13:21

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大坑步道共12條，分別為1~10步道及9-1及5-1，不過，在3號步道0K+600處，有一條3-1步道，因路基及步道毀損，加上山勢陡峭，雖封閉禁止通行，還是有不少山友進行挑戰，台中市觀光旅遊局表示，現有的3-1步道是民眾自行修築，因路基不穩，加上附近有野溪，易發生危險，呼籲民眾勿攀爬，目前市府已向林務局申請，將在3號步道0K+400處正式修築3-1步道，預計年底即可完工。

    大坑被喻為台中市後花園，大坑步道因風景秀麗，不論平時或假日皆吸引許多山友及民眾上山運動、呼吸新鮮空氣。目前大坑共有12條步道，市府依難易度分成親子級、休閒級及健腳級，不過，難易與否，只供參考，實際上，還是要視個人狀況及體力，比較準確。

    去年8月，大坑3號步道因大雨沖襲路基流失，市府封閉並斥資千萬元整修改道，並於今年4月底重新開放，但仍有一處大邊坡正施工固定路基，不影響民眾上山；另1號及4號步道因部分木棧道路基有待改善，目前也在施工中，預計月底完工，但民眾一樣可以登山，不受影響。台中市風景管理所所長林政勳表示，市府每年都有編列固定經費，以巡視整修大坑步道，1號及4號步道工程即屬例行性整建，因此，並未封閉禁止通行。

    不過，在大坑3號步道0K+600處，有一條3-1步道，因路基及步道毀損而封閉，市府也張貼公告，但該步道較陡峭，還是有不少民眾前往挑戰。台中市風景管理所所長林政勳表示，現有3-1步道是民間自行修築，非市府管轄，因為路基不穩，加上會引導民眾到野溪，由於山區何時下雨，大家並不了解，容易發生危險，呼籲民眾不要隨意攀爬。但基於民眾登山需求，觀旅局目前已向林務局申請用地，在大坑3號步道0K+400處新建3-1步道，正進行簡易水土保持，預計年底即可完工開放。

    現有大坑3-1步道為民眾自行修築，路基及步道毀損，但還是有不少山友攀爬，藉此挑戰腳力。（記者歐素美攝）

    現有大坑3-1步道為民眾自行修築，路基及步道毀損，但還是有不少山友攀爬，藉此挑戰腳力。（記者歐素美攝）

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