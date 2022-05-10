中市民進黨初選首區拍板 中西區兩現任江肇國、黃守達過關

黃守達初選過關將拚連任。（圖黃守達提供）

2022/05/10 12:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市議員初選民調昨晚起啟動，昨日民進黨中央抽出由第10選區（中西區）及第13選區（霧峰大里）等兩大「超級戰區」打頭陣，第10選區民調結果今揭曉，3搶2局面由兩名現任市議員江肇國、黃守達過關，2人續爭取連任。

民進黨台中市議員初選民調預計9日開始持續到12日，這次將進行民調的包括第4選區（豐原后里）、5選區（潭雅神）、第8選區（北屯）及第9選區（北區）、第10選區（中西區）、第11選區（東南區）、第13選區（霧峰大里）。

昨日率先由第10與第13選區打頭陣，其中第10選區（中西區）有現任議員江肇國、黃守達與西區昇平里長蕭行凱等人3搶2，3人競爭期間，江肇國在上月底確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），居家隔離期間只能透過臉書等方式跟民眾互動，但選前黨內不少人變身他的分身，協助到市場拜票、掃街，加上現任優勢，今年又出任民進黨議會總召，初選呼聲高，今日江肇國結束10天居家隔離期「出關」，初選民調也順利「過關」。

至於黃守達是初選3人中唯一未確診者，黃守達把握能跟選民直接接觸機會，勤跑基層及在街口拜票，加上也有現任問政實績，也順利出線將可尋求連任。

前議員蕭杰之子、昇平里長蕭行凱首度挑戰中西區市議員初選，里長任內勤跑基層，雖知名度不若兩名現任議員對手，仍利用空、陸管道勤跑爭取認同，拚到選前確診，這次未能出線，外界看好未來潛力。

江肇國結束10天居隔今出關，初選民調也過關。（圖擷自江肇國臉書）

蕭行凱拚初選，未能過關。（圖蕭行凱提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法